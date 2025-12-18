باشگاه خبرنگاران جوان _ رئیس جمهور تصریح کرد: وفاق و رسیدن به زبان و نگاه مشترک به سرعت اتفاق نمی افتد و زمان بر است، کسی که مدعی است می تواند مشکلات را به سرعت و بهتر حل کند به میدان بیاید، دستش را می بوسیم اما اگر نتوانست ادعای خود را عملی کند باید پاسخ دهد.
پزشکیان با تاکید بر اینکه در انتخاب مدیران استانی از همان استان و فرهنگ افراد را منصوب می کنیم، گفت: بلوچ، کرد و عرب سنی و خانمها را به عنوان مدیران استانی منصوب کردیم، رویدادی که تاکنون سابقه نداشت.
رئیس جمهور با اشاره به اختیاراتی که به استانداران تفویض شده است، افزود: تلاش کردیم از تمامیت خواهی و تحمیل دستور از بالا جلوگیری کنیم، مدیریتی که تقسیم بندی شده باشد نه از بالا و دستوری؛ برای مشارکت مردم در سیاست مباحثی همچون محله محوری، مدرسه محوری مسجد محوری را در دستور کار قرار دادیم؛ تغییر به سادگی حاصل نمیشود اما راه با قدرت در حال پیگیری است.
مشارکت دادن مردم در تصمیم گیری ها از مهمترین برنامه های دولت
رئیسجمهور، مشارکت دادن مردم در تصمیمگیری و سیاست را یکی از مهمترین برنامههای دولت چهاردهم اعلام کرد و ادامه داد: امروز مشارکت مردم در ساخت مدارس رضایتبخش است و به دنبال این هستیم که عدالت در آموزش، بهداشت و سیاست را عملیاتی کنیم. البته برخی کارها هنوز انجام نشده است چرا که تغییر زمان بر است، درخصوص کریدورها به دنبال توسعه هستیم و اتفاقات خوبی در راه است اما با توجه به منابع محدود، مدیریت تمام این مباحث به سادگی امکانپذیر نیست.
پزشکیان تصریح کرد: بنده آدم بیسوادی نیستم اما میدانم که کجا و چه چیزی را نمیدانم، همان کسانی که ادعا میکنند همه چیز میدانند ما را به این حال و روز انداختهاند. اگر میخواهیم مملکت را آباد کنیم باید دانایان به میدان بیایند و کمک کنند که راهحل مناسب برای هر مشکل پیدا کنیم؛ برای حل مساله آب ۸۰ استاد تمام دانشگاههای تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، فردوسی و ... در حال طراحی برنامهای برای مدیریت منابع آبی کشور هستند.
وی افزود: برنامهای درحال تدوین است که در ۱۲ منطقه کشور، استانداران، فرمانداران و اساتید دانشگاه، با همراهی سمنها و نهادهای مردم نهاد برای حل مشکلات آب و محیط زیست برنامهریزی کنند.
درخواست همراهی و کمک از دیگران به معنای بدون برنامه بودن دولت نیست
رئیسجمهور تاکید کرد: اینکه میگویم هر که میتواند کمک کند به معنای بی برنامه بودن دولت نیست. بنده نگفتم که توانایی ندارم، بلکه اعلام کردم هر کس که ادعا دارد میتواند مشکلات را یک شبه و یک ساله حل کند، بیاید، اختیارات میدهیم تا در حل مشکلات کمک کند. ما در دولت در حال حل مشکلات هستیم اما حل هر مسالهای نیاز به زمان دارد.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه اگر امروز در کشور با مشکلاتی مواجه ایم، مقصر آن خود ما مدیران هستیم، گفت: دلیل غلط و درست بودن اعمال و رفتار ما ارزیابی و نظر مردم درمورد عملکرد ما است.
پزشکیان با اشاره به تلاش دولت چهاردهم برای مشارکت دادن مردم در تصمیمگیریها و سیاستگذاریها، بیان کرد: تلاش کردیم که از مدیریت تمرکززدایی کنیم، آنچه در اختیار داشتیم تفویض کردیم، برخی از اختیارات نیز با کمک نمایندگان مجلس قابل انجام است و باید با همراهی مجلس شورای اسلامی انجام شود. معتقدم که مدیران ما باید در چهارچوب برنامه و سیاستهای کلی رهبر انقلاب، اختیار داشته باشند و در همان چهارچوب پاسخگو نیز باشند.
وی ادامه داد: در بسیاری از مسائل از جمله محیطزیست، مشارکت مردمی، آب و انرژی، دانشگاهها و انجمنهای مردم نهاد را برای همراهی جذب کردهایم تا با کار کارشناسی پیش برویم و مشکلات کشور را حل کنیم.
