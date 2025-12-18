باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مجید اخوان سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به تشدید فعالیت سامانههای بارشی و صدور هشدار قرمز از سوی سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: در پی شرایط نامساعد جوی، اطلاعیه هشدار رسمی سازمان هواپیمایی کشوری برای تمامی فرودگاهها، شرکتهای هواپیمایی و واحدهای عملیاتی صادر شده است.
اخوان با تأکید بر اینکه صدور این اطلاعیه در راستای پیشگیری، افزایش سطح آمادگی و حفظ ایمنی پروازها انجام شده است، افزود: در اطلاعیه هشدار صادرشده، بر لزوم آمادگی کامل فرودگاهها برای انجام عملیات زمستانی، پایش مستمر باندها و اطلاعرسانی دقیق وضعیت سطوح پروازی به خلبانان تأکید شده است.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: تمامی تیمهای ایمنی باند پروازی (RST) در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند و در صورت نیاز، اطلاعیههای تخصصی از جمله (SNOWTAM) برای آگاهی خلبانان و مراکز مراقبت پرواز صادر خواهد شد.
اخوان با بیان اینکه هماهنگی کاملی میان مراکز کنترل ترافیک هوایی، واحدهای مراقبت پرواز و فرودگاهها برقرار است، گفت: در صورت کاهش سطح خدمات یا ضرورت اعمال محدودیتهای عملیاتی، مطابق اطلاعیه هشدار صادرشده، تصمیمگیری برای تأخیر یا لغو پروازها صرفاً با اولویت ایمنی انجام خواهد شد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در پایان با اشاره به اینکه ایمنی پروازها و مسافران اولویت مطلق صنعت هوانوردی کشور است و هرگونه تأخیر یا تغییر در برنامه پروازی، با هدف حفظ ایمنی و پیشگیری از خطرات احتمالی انجام میشود، از مسافران خواست اطلاعیههای رسمی سازمان و شرکتهای هواپیمایی را دنبال کرده و پیش از مراجعه به فرودگاه، وضعیت پرواز خود را بررسی کنند.
