باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیس المحمداوی، نایب‌رئیس ستاد عملیات مشترک عراق، امروز پنج‌شنبه در دفتر خود از «جوزپه دراگون»، رئیس کمیته نظامی پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به ناتو و هیئت همراه وی استقبال کرد. این دیدار با حضور «کریستوف هینتزی»، فرمانده هیئت ناتو در عراق و جمعی از افسران ارشد ستاد عملیات مشترک برگزار شد.

در این دیدار، دو طرف درباره تقویت پیوند‌های همکاری دوجانبه میان عراق و ناتو، به‌ویژه در زمینه‌های آموزش، تبادل تجربیات و ارائه مشاوره‌های نظامی گفت‌و‌گو کردند.

نایب‌رئیس ستاد عملیات مشترک تأکید کرد که هیئت ناتو در عراق تلاش‌های چشمگیری به‌ویژه در بخش آموزش و ظرفیت‌سازی برای دستگاه‌های امنیتی عراق داشته است؛ نیرو‌هایی که موفق شدند تروریسم را شکست داده و عملیات‌های ویژه‌ای را در تعقیب عناصر باقی‌مانده داعش انجام دهند.

از سوی دیگر، رئیس کمیته نظامی ناتو با اشاره به اینکه این اتحاد برای تقویت روابط با عراق از طریق تبادل دانش و آموزش تلاش می‌کند، از دستاورد‌های نیرو‌های امنیتی عراق و سطح پیشرفته توانمندی‌های آنها تمجید کرد.

منبع: کانال تلگرامی ستاد مشترک عراق