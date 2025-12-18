فرماندار ویژه بروجرد گفت: راه ارتباطی ۵۰ روستای این شهرستان که بر اثر بارش برف مسدود شده بود، بازگشایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندار ویژه بروجرد گفت: با تلاش عوامل راهداری و دستگاه‌های اجرایی، راه ارتباطی ۵۰ روستای این شهرستان که بر اثر بارش برف مسدود شده بود، بازگشایی شد.

 بارش برف از بامداد امروز در بخش‌هایی از شهرستان بروجرد به‌ویژه مناطق مرکزی و ونایی موجب اختلال موقت در تردد برخی راه‌های روستایی شد که با اقدام به موقع نیرو‌های امدادی و راهداری، تمامی مسیر‌ها باز و تردد برقرار شده است.

وی با تأکید بر باز بودن تمامی جاده‌های اصلی شهرستان افزود: خدمات زیربنایی شامل آب، برق و گاز در روستا‌های تحت تأثیر بارش، پایدار بوده و هیچ‌گونه قطعی گزارش نشده است.

وی با اشاره به آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: ستاد مدیریت بحران شهرستان به‌صورت مستمر وضعیت جوی و راه‌های ارتباطی را رصد می‌کند و نیرو‌ها و تجهیزات امدادی و راهداری تا پایان این موج بارشی در حالت عملیاتی قرار دارند.

وی افزود: در صورت ضرورت سفر، همراه داشتن زنجیرچرخ و تجهیزات ایمنی ضروری است و شهروندان می‌توانند از طریق سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

منبع: فرمانداری بروجرد 

برچسب ها: راهداری ، برف
