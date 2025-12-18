پوردهقان گفت: مشکل آلودگی هوای اردکان نیازمند برنامه ویژه و نظارت جدی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی -  پور دهقان نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناکافی بودن اقدامات عملی برای کاهش آلودگی هوای این شهرستان، گفت: سلامت مردم خط قرمز است، اما هنوز بهبود ملموسی در کیفیت هوا دیده نمی‌شود و این مشکل نیازمند برنامه ویژه و نظارت جدی است.

مصطفی پوردهقان اردکان در نشست تخصصی بررسی وضعیت آلودگی هوای اردکان با بیان اینکه مردم هنوز بهبودی در هوا احساس نمی‌کنند، افزود: آلودگی در این شهرستان ناشی از مجموعه‌ای از عوامل شامل صنعت، حمل‌ونقل سنگین، گرد و غبار طبیعی کویر و موقعیت جغرافیایی است.

وی با اشاره به نگرانی مردم نسبت به فعالیت واحدهای صنعتی مانند فولاد، شیشه و کاشی، تأکید کرد: هدف یافتن مقصر نیست، بلکه همه دستگاه‌ها از قوه قضاییه و دادستانی تا اداره محیط زیست و مدیران صنایع باید برای کاهش آلودگی همکاری کنند.

پوردهقان از پیگیری اصلاح قوانین از جمله افزایش جرایم واحدهای آلاینده و بازنگری در کمیسیون ماده ۱۱ خبر داد و وضعیت هوا در اردکان را "بسیار وخیم" توصیف کرد.

فرماندار ویژه اردکان: رویکرد ملی می‌خواهیم
در همین نشست، احمد شفیع‌زاده، فرماندار ویژه اردکان، خواستار اتخاذ رویکردی ملی و یکپارچه برای مقابله با آلودگی هوا شد و گفت: مردم تغییر محسوسی احساس نمی‌کنند، چون ارقام کیفیت هوا بهبود چشمگیری نداشته است.

وی ناهماهنگی در فهرست‌گذاری و پایش صنایع آلاینده در سطح استان را یکی از چالش‌های اصلی دانست و بر لزوم یکسان‌سازی استانداردهای سنجش آلایندگی در کشور تأکید کرد.

اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های آینده
بر اساس این گزارش، در تابستان گذشته ۸۹ واحد آلاینده در اردکان شناسایی و تعدادی پلمب شدند. همچنین بیش از ۹۰ درصد واحدهای بزرگ صنعتی شهرستان مجهز به سیستم تصفیه فاضلاب انسانی هستند و نصب فیلترهای کنترل آلودگی در کارخانه‌های کاشی و فولاد در حال اجراست.

مقرر شد پیگیری‌های لازم برای هماهنگی بیشتر در فهرست‌گذاری صنایع، یکسان‌سازی روش‌های پایش و تعیین عوارض، در سطح استانی و ملی انجام شود.

برچسب ها: نماینده مجلس ، شهرستان اردکان ، آلودگی هوا ، محیط زیست‌
خبرهای مرتبط
جریان مخفی ماندن گزارش دانشگاه تهران درباره آلودگی هوای اردکان چیست؟
شهرستان اردکان در وضعیت نارنجی
جلوگیری از فعالیت یک واحد تولید زغال غیر مجاز در شهرستان میبد
خوزستان در محاصره مشکلات زیست‌محیطی؛ از گرد و غبار تا آلودگی آب و خاک
هیچمند مطرح کرد؛
استفاده از راه‌حل‌های سبز در کنترل تغییرات آب و هوایی موثر است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یزد سفید پوش شد+فیلم
آخرین اخبار
یزد سفید پوش شد+فیلم
سلامت مردم خط قرمز است، اما بهبودی احساس نمی‌شود