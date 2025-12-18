پوردهقان گفت: مشکل آلودگی هوای اردکان نیازمند برنامه ویژه و نظارت جدی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی - پور دهقان نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناکافی بودن اقدامات عملی برای کاهش آلودگی هوای این شهرستان، گفت: سلامت مردم خط قرمز است، اما هنوز بهبود ملموسی در کیفیت هوا دیده نمی‌شود و این مشکل نیازمند برنامه ویژه و نظارت جدی است.

مصطفی پوردهقان اردکان در نشست تخصصی بررسی وضعیت آلودگی هوای اردکان با بیان اینکه مردم هنوز بهبودی در هوا احساس نمی‌کنند، افزود: آلودگی در این شهرستان ناشی از مجموعه‌ای از عوامل شامل صنعت، حمل‌ونقل سنگین، گرد و غبار طبیعی کویر و موقعیت جغرافیایی است.

وی با اشاره به نگرانی مردم نسبت به فعالیت واحدهای صنعتی مانند فولاد، شیشه و کاشی، تأکید کرد: هدف یافتن مقصر نیست، بلکه همه دستگاه‌ها از قوه قضاییه و دادستانی تا اداره محیط زیست و مدیران صنایع باید برای کاهش آلودگی همکاری کنند.

پوردهقان از پیگیری اصلاح قوانین از جمله افزایش جرایم واحدهای آلاینده و بازنگری در کمیسیون ماده ۱۱ خبر داد و وضعیت هوا در اردکان را "بسیار وخیم" توصیف کرد.

فرماندار ویژه اردکان: رویکرد ملی می‌خواهیم

در همین نشست، احمد شفیع‌زاده، فرماندار ویژه اردکان، خواستار اتخاذ رویکردی ملی و یکپارچه برای مقابله با آلودگی هوا شد و گفت: مردم تغییر محسوسی احساس نمی‌کنند، چون ارقام کیفیت هوا بهبود چشمگیری نداشته است.

وی ناهماهنگی در فهرست‌گذاری و پایش صنایع آلاینده در سطح استان را یکی از چالش‌های اصلی دانست و بر لزوم یکسان‌سازی استانداردهای سنجش آلایندگی در کشور تأکید کرد.

اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های آینده

بر اساس این گزارش، در تابستان گذشته ۸۹ واحد آلاینده در اردکان شناسایی و تعدادی پلمب شدند. همچنین بیش از ۹۰ درصد واحدهای بزرگ صنعتی شهرستان مجهز به سیستم تصفیه فاضلاب انسانی هستند و نصب فیلترهای کنترل آلودگی در کارخانه‌های کاشی و فولاد در حال اجراست.

مقرر شد پیگیری‌های لازم برای هماهنگی بیشتر در فهرست‌گذاری صنایع، یکسان‌سازی روش‌های پایش و تعیین عوارض، در سطح استانی و ملی انجام شود.