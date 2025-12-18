باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - عملیات برفروبی محور بزنوید به سمت امامزاده محمد ابن حسن در بخش زلقی و گردنه چالشیر از توابع شهرستان الیگودرز با تلاش شبانهروزی و مستمر عوامل پرتلاش راهداری در پی بارش برف و برودت هوا و با هدف جلوگیری از انسداد مسیر، کاهش خطرات احتمالی، افزایش ضریب ایمنی راه و خدمترسانی مطلوب به شهروندان، ساکنان محلی و زائران این مسیر صورت گرفت.
نیروهای راهداری با بهکارگیری ماشینآلات تخصصی و تجهیزات زمستانی، نسبت به برفروبی، نمکپاشی و ایمنسازی محور اقدام کردند.
راهداری شهرستان الیگودرز ضمن تأکید بر تداوم پایش راهها در شرایط ناپایدار جوی، از رانندگان درخواست میکند با رعایت نکات ایمنی، همراه داشتن زنجیرچرخ و توجه به هشدارهای ترافیکی، سفری ایمن را تجربه کنند.