به‌منظور تأمین ایمنی تردد و تسهیل عبور و مرور کاربران جاده‌ای، عملیات برف‌روبی و پاکسازی محور بزنوید به سمت امامزاده محمد ابن حسن در بخش زلقی و گردنه چالشیر از توابع شهرستان الیگودرز انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش -  عملیات برفروبی محور بزنوید به سمت امامزاده محمد ابن حسن در بخش زلقی و گردنه چالشیر از توابع شهرستان الیگودرز با تلاش شبانه‌روزی و مستمر عوامل پرتلاش راهداری در پی بارش برف و برودت هوا و با هدف جلوگیری از انسداد مسیر، کاهش خطرات احتمالی، افزایش ضریب ایمنی راه و خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان، ساکنان محلی و زائران این مسیر صورت گرفت.

 نیرو‌های راهداری با به‌کارگیری ماشین‌آلات تخصصی و تجهیزات زمستانی، نسبت به برف‌روبی، نمک‌پاشی و ایمن‌سازی محور اقدام کردند.

راهداری شهرستان الیگودرز ضمن تأکید بر تداوم پایش راه‌ها در شرایط ناپایدار جوی، از رانندگان درخواست می‌کند با رعایت نکات ایمنی، همراه داشتن زنجیرچرخ و توجه به هشدار‌های ترافیکی، سفری ایمن را تجربه کنند.

