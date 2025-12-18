زلنسکی با تاکید بر نیاز فوری به حمایت مالی هشدار داد که مخالفت برخی کشور‌های اروپایی با واگذاری دارایی‌های روسیه، امنیت کل اروپا را به خطر می‌اندازد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین، در کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل و در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا، تأکید کرد که کشورش پیش از پایان سال جاری میلادی به تصمیم اروپا درباره استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه نیاز دارد.

او گفت: «اکثر سران اتحادیه اروپا از اعطای وامی به ما که از محل دارایی‌های مسدودشده روسیه تأمین مالی شود، حمایت می‌کنند. اما اگر از اوکراین حمایت نشود، احتمال دارد که نتوانیم ایستادگی کنیم و آن زمان، اروپا بهای آن را با خون پرداخت خواهد کرد.»

زلنسکی با بیان اینکه «کسری بودجه بر توانایی ما برای جنگ در خطوط مقدم تأثیر می‌گذارد»، تصریح کرد: «اگر اوکراین پول لازم را دریافت نکند، تولید پهپاد‌های خود را کاهش خواهد داد.»

در صورت عدم دستیابی به توافق، کی‌یف از ابتدای سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶ با کمبود نقدینگی مواجه خواهد شد؛ این در حالی است که ایتالیا و بلژیک با استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه مخالفت کرده‌اند.

شایان ذکر است که ایتالیا و بلژیک بیم آن را دارند که این اقدام بی‌سابقه، اعتماد سرمایه‌گذاران جهانی (مانند چین و کشورهای عربی) را به امنیت دارایی‌هایشان در اروپا از بین ببرد و باعث تضعیف ارزش یورو شود.

