برگزاری مراسم محفل شبی با شهدا در شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی سوژه شهروندخبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محفل شبی با شهدا، با حضور سربازان وفرماندهان و مسئولان مرکز آموزش شهید مطهری فراجای شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی، با روایتگری آقای شبان روایتگر جبهه وجنگ و مسئول موسسه فرهنگی "یاد یاران، بین سربازان آموزشی مرکز آموزش شهید مطهری فراجای نیشابور برگزار شد. در این مراسم سراسر نور و معنویت، زیارت پرچم حرم حضرت امام حسین (ع) و حضرت امام رضا (ع) توسط فرماندهان و مسئولین وسربازان این مرکز آموزشی انجام شد و حال و هوای روحانی عجیبی محل مرکز آموزش سربازان شهید مطهری فراجای نیشابور را فرا گرفته بود.
همچنین آقای شبان روایتگر جبهه و جنگ ومسئول موسسه" یاد یاران" برای حاضرین به روایتگری پرداختند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

برگزاری محفل شبی باشهدا

محفل شبی باشهدا در مرکز آموزش شهید مطهری فراجای شهرستان نیشابور

