برگزاری مراسم محفل شبی با شهدا در شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی سوژه شهروندخبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محفل شبی با شهدا، با حضور سربازان وفرماندهان و مسئولان مرکز آموزش شهید مطهری فراجای شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی، با روایتگری آقای شبان روایتگر جبهه وجنگ و مسئول موسسه فرهنگی "یاد یاران، بین سربازان آموزشی مرکز آموزش شهید مطهری فراجای نیشابور برگزار شد. در این مراسم سراسر نور و معنویت، زیارت پرچم حرم حضرت امام حسین (ع) و حضرت امام رضا (ع) توسط فرماندهان و مسئولین وسربازان این مرکز آموزشی انجام شد و حال و هوای روحانی عجیبی محل مرکز آموزش سربازان شهید مطهری فراجای نیشابور را فرا گرفته بود.

همچنین آقای شبان روایتگر جبهه و جنگ ومسئول موسسه" یاد یاران" برای حاضرین به روایتگری پرداختند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

