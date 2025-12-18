اسامی داوران ۶ دیدار از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسامی داوران ۶ دیدار از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی به شرح زیر مشخص شد:

شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴

هوادار - سایپا 

داوران: سید رضا مهدوی، حامد تازه‌پور، کورش صارمی و حسین اسماعیلی ناظر: جمشید دانش مهر

مس رفسنجان - گل‌گهر سیرجان 

داوران: حسن اکرمی، امیرمحمد داودزاده، علی فرزان منش و میثم صفاری ناظر: رحیم مهرپیشه 

داور VAR: امیر عرب براقی کمک داور VAR: سید حسین حسینی 

نفت و گاز گچساران - پیکان تهران 

داوران: محمد علی صلاحی، علیرضا مرادی، فرزاد ایمانی نژاد و سید ابراهیم موسوی ناظر: صادق نوری 

ملوان انزلی - مس شهربابک 

داوران: میثم عباسپور، محمد علی پورمتقی، مهدی سیفی و مصطفی بینش ناظر: رضا عادل داور VAR: میثم حیدری کمک داور VAR: ناصر جنگی

فولاد خوزستان - چادرملوی اردکان 

داوران: پیام حیدری، بهزاد پناهی، امین قدیری و فرهاد امینی ناظر: تورج عیوض محمدی داور VAR: مرتضی منصوریان کمک داور VAR: امیر ایار

یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سپاهان اصفهان - خیبر خرم آباد 

داوران: امیر عرب براقی، بهمن عبداللهی، مرتضی یوسف شهریاری و حسین امیدی ناظر: حسین ظهیری داور VAR: موعود بنیادی فرد کمک داور VAR: شبیر بهروزی

منبع: فدراسیون فوتبال

برچسب ها: داوران فوتبال ، فدراسیون فوتبال
خبرهای مرتبط
تعیین ناظر ویژه انضباطی برای دیدار تراکتور - پرسپولیس
سروش و خداداد محکوم شدند
اعلام آرای استیناف
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مراکش قهرمان جام عربی شد/ سومی مشترک برای عربستان و امارات با تصمیم عجیب فیفا
بیرانوند در ضربات پنالتی باتجربه‌تر از نیازمند عمل کرد/ پرسپولیس را شانس اول قهرمانی می‌دانم
شکایت باشگاه پرسپولیس از اتفاقات رخ داده در ورزشگاه یادگار امام تبریز
گل پرسپولیس به تراکتور صحیح و سالم بود/ تیم داوری خوب قضاوت کرد
ناپولی ۲ - ۰ میلان/ قهرمان سری آ به فینال سوپر جام ایتالیا رسید+ فیلم
صدرنشینی استراسبورگ و حضور فیورنتینا و کریستال پالاس در پلی آف/ یاران قلی زاده پیروز شدند
برای نخستین‌بار ایران میزبان رقابت‌های جهانی پدل شد
بازدید وزیر ورزش و جوانان از فرایند انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره انتشار برخی مطالب
آخرین اخبار
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره انتشار برخی مطالب
بازدید وزیر ورزش و جوانان از فرایند انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک
برای نخستین‌بار ایران میزبان رقابت‌های جهانی پدل شد
مراکش قهرمان جام عربی شد/ سومی مشترک برای عربستان و امارات با تصمیم عجیب فیفا
صدرنشینی استراسبورگ و حضور فیورنتینا و کریستال پالاس در پلی آف/ یاران قلی زاده پیروز شدند
ناپولی ۲ - ۰ میلان/ قهرمان سری آ به فینال سوپر جام ایتالیا رسید+ فیلم
بیرانوند در ضربات پنالتی باتجربه‌تر از نیازمند عمل کرد/ پرسپولیس را شانس اول قهرمانی می‌دانم
گل پرسپولیس به تراکتور صحیح و سالم بود/ تیم داوری خوب قضاوت کرد
شکایت باشگاه پرسپولیس از اتفاقات رخ داده در ورزشگاه یادگار امام تبریز
واکنش کنعانی زادگان به حذف پرسپولیس مقابل تراکتور
کمیته انضباطی: توهین هواداران مشمول کسر امتیاز می‌شود
بیرانوند: شاید تصمیمی بگیرم که خیلی‌ها ناراحت شوند/ من از پرسپولیس انتقام نگرفتم
عزیزی: از پیروانی و کریم باقری عذرخواهی می‌کنم/ بیرانوند بهترین پنالتی‌گیر است
پیروانی: کسی نگفته بود که به من و باقری فحاشی کنند
واکنش شمس آذر به رویارویی با تراکتور در جام حذفی + عکس
گیتی پسند و مس سونگون همچنان بر دور پیروزی
اسکوچیچ: نشان دادیم تیمی متحد هستیم
کسب مدال نقره کاراته‌کای کشور، در بیستمین دوره مسابقات بین‌المللی کاراته
کیا شمشکی شانس حضور در المپیک را از دست داد
اوسمار: باید خیلی راحت بازی را تمام می‌کردیم
اسامی داوران مرحله یک‌هشتم نهایی جام‌حذفی فوتبال
از جریمه نمایندگان ایران در آسیا تا حمایت فدراسیون فوتبال از طارمی + فیلم
تراکتور ۱ (۸) _ (۷) ۱ پرسپولیس/ برد سرخپوشان تبریزی با درخشش بیرانوند در ضیافت پنالتی‌ها
ممنوعیت ورود هواداران ایران و سه کشور دیگر به آمریکا
ترکیب تراکتور و پرسپولیس برای مصاف امروز
صادق گودرزی سرمربی تیم کشتی آزاد نوجوانان شد
شکایت استقلال از پرسپولیس رد شد
فوتبالیست اکوادوری به ضرب گلوله کشته شد
بازی دوستانه تیم ملی امید و آلومینیوم اراک لغو شد