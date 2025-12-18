اسامی داوران ۶ دیدار از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسامی داوران ۶ دیدار از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی به شرح زیر مشخص شد:
شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴
هوادار - سایپا
داوران: سید رضا مهدوی، حامد تازهپور، کورش صارمی و حسین اسماعیلی ناظر: جمشید دانش مهر
مس رفسنجان - گلگهر سیرجان
داوران: حسن اکرمی، امیرمحمد داودزاده، علی فرزان منش و میثم صفاری ناظر: رحیم مهرپیشه
داور VAR: امیر عرب براقی کمک داور VAR: سید حسین حسینی
نفت و گاز گچساران - پیکان تهران
داوران: محمد علی صلاحی، علیرضا مرادی، فرزاد ایمانی نژاد و سید ابراهیم موسوی ناظر: صادق نوری
ملوان انزلی - مس شهربابک
داوران: میثم عباسپور، محمد علی پورمتقی، مهدی سیفی و مصطفی بینش ناظر: رضا عادل داور VAR: میثم حیدری کمک داور VAR: ناصر جنگی
فولاد خوزستان - چادرملوی اردکان
داوران: پیام حیدری، بهزاد پناهی، امین قدیری و فرهاد امینی ناظر: تورج عیوض محمدی داور VAR: مرتضی منصوریان کمک داور VAR: امیر ایار
یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴
سپاهان اصفهان - خیبر خرم آباد
داوران: امیر عرب براقی، بهمن عبداللهی، مرتضی یوسف شهریاری و حسین امیدی ناظر: حسین ظهیری داور VAR: موعود بنیادی فرد کمک داور VAR: شبیر بهروزی
منبع: فدراسیون فوتبال