مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در جمع سمنها و تشکلهای مردمنهاد اعلام کرد: خوشبختانه با همکاری دستگاههای اجرایی، تشکلها و همیاران طبیعت، میزان حریق در عرصههای منابع طبیعی استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۷۵ درصد کاهش داشته است.
مهندس نجفی افزود: افزایش اقدامات پیشگیرانه، آموزش جوامع محلی، حضور بهموقع نیروهای حفاظتی و مشارکت فعال سمنها نقش مؤثری در این کاهش چشمگیر داشته و استمرار این همکاریها میتواند تضمینکننده حفاظت پایدار از جنگلها و مراتع استان باشد.
