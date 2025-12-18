باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - راهداران با به‌کارگیری ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی، از ساعات اولیه بارش برف در محور‌های اصلی و روستایی حضور یافته و با هدف تسهیل تردد، افزایش ایمنی و جلوگیری از انسداد راه‌ها، نسبت به پاکسازی مسیر‌ها اقدام کرده‌اند.

این عملیات به‌صورت مستمر ادامه دارد تا تمامی راه‌های روستایی بازگشایی شده و امکان تردد ایمن برای ساکنان، کشاورزان و خدمات‌رسانی امدادی فراهم شود.

اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان لرستان ضمن قدردانی از صبوری شهروندان، از رانندگان درخواست می‌کند ضمن رعایت نکات ایمنی، از تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ استفاده کرده و اخبار راه‌ها را از مراجع رسمی دنبال کنند.