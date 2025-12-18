باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «والری گراسیموف»، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که این نهاد موضع آمریکا در خصوص احتمال ازسرگیری آزمایشهای هستهای را زیر نظر دارد.
گراسیموف در نشست با وابستگان نظامی کشورهای خارجی گفت: «ما موضع آمریکا درباره احتمال ازسرگیری آزمایشهای هستهای را مدنظر داریم. ما کاملا به تعهدات خود در چارچوب پیمان منع جامع آزمایشهای هستهای (CTBT) پایبند هستیم؛ با این حال، اگر آمریکا آزمایشهای خود را از سر بگیرد، ما نیز اقدامات متقابل و متناسب انجام خواهیم داد.»
او افزود: «عواقب نبود محدودیت بر تسلیحات تهاجمی، به وضوح در وضعیت کنونی گسترش موشکهای میانبرد و کوتاهبرد در سراسر جهان مشهود است.»
رئیس ستاد کل ارتش روسیه تاکید کرد که منبع اصلی تهدیدات نظامی علیه روسیه، «غرب جمعی» است که هنوز از هدف خود مبنی بر تحمیل شکست استراتژیک به روسیه دست نکشیده است. او خاطرنشان کرد که غرب قصد دارد از طریق حمایت همهجانبه از توانمندیهای نظامی اوکراین، در جریان عملیات نظامی ویژه به این هدف دست یابد.
گراسیموف همچنین هشدار داد که اتحادیه اروپا به دنبال طولانی کردن جنگ در اوکراین برای فرسوده کردن روسیه است تا ناتو فرصت کافی برای بازسازی «ماشین جنگی» خود جهت تقابل مستقیم و اجتنابناپذیر با روسیه را داشته باشد. وی افزایش توان نظامی ناتو و فعالیتهای آن در نزدیکی مرزهای روسیه را یک چالش بلندمدت برای منافع استراتژیک کشورش دانست.
منبع: اسپوتنیک