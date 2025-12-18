مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: هشدار هواشناسی قرمز برای ۱۵ استان کشور صادر شده است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- صادق ضیائیان، مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، از صدور هشدارهای هواشناسی مربوط به کاهش دما و بارش در بخش‌های گسترده‌ای از کشور خبر داد.

به گفته وی، بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد از روز پنج‌شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ آغاز شده و تا روز دوشنبه اول دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این مدت، کاهش محسوس دما به‌طور میانگین بین ۵ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود و در برخی مناطق سردسیر و کوهستانی، کاهش دما به‌صورت نقطه‌ای تا ۱۵ درجه نیز خواهد رسید.

ضیائیان با اشاره به استان‌های تحت تأثیر این سامانه افزود: پنج‌شنبه ۲۷ آذر استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز و تهران.

جمعه ۲۸ آذر اردبیل، آذربایجان شرقی، جنوب آذربایجان غربی، کردستان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان رضوی، زنجان، خراسان شمالی و ارتفاعات استان‌های سمنان، تهران، البرز و قزوین.

شنبه ۲۹ آذر: اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، کردستان، زنجان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، همدان، کرمانشاه، مرکزی، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، کرمان و ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان.

یک‌شنبه ۳۰ آذر: نیمه شرقی خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، گلستان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد و ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران، تهران، البرز و سمنان.

دوشنبه اول دی‌ماه سیستان و بلوچستان، کرمان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، هرمزگان، یزد و ارتفاعات استان‌های تهران، گلستان، البرز، گیلان و مازندران.

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور با تأکید بر لزوم توجه به هشدارهای صادرشده، از شهروندان و دستگاه‌های اجرایی خواست تمهیدات لازم برای مقابله با کاهش دما، یخبندان و مخاطرات احتمالی ناشی از آن را در نظر بگیرند.