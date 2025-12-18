باشگاه خبرنگاران جوان - در پی وقوع بارندگی‌های اخیر و شرایط ناپایدار جوی در استان هرمزگان، سید امیر امیری‌زاد مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان به‌همراه سلحشور مدیرکل راه و شهرسازی استان، از سازه‌های کنترل سیلاب شهرک صنعتی میناب بازدید میدانی به عمل آوردند.

این بازدید با هدف بررسی وضعیت سازه‌های آبخیزداری، دایک‌های حفاظتی و کانال‌های هدایت سیلاب و اطمینان از آمادگی این زیرساخت‌ها برای کنترل روان‌آب‌های بالادست و جلوگیری از بروز خسارات احتمالی انجام شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه در برابر حوادث طبیعی گفت: با توجه به شرایط اقلیمی استان و شدت بارندگی‌های اخیر، پایش مستمر سازه‌های حفاظتی شهرک‌های صنعتی امری ضروری است تا ایمنی واحدهای تولیدی و زیرساخت‌های موجود حفظ شود.

وی افزود: سازه‌های کنترل سیلاب شهرک صنعتی میناب نقش مؤثری در هدایت روان‌آب‌ها و جلوگیری از ورود سیلاب به محدوده شهرک دارند و خوشبختانه این تأسیسات در بارندگی‌های اخیر عملکرد مطلوبی از خود نشان دادند.

امیری‌زاد با تأکید بر لزوم هماهنگی و تعامل بین دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: همکاری نزدیک بین شرکت شهرک‌های صنعتی، اداره‌کل راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط، نقش مهمی در افزایش ضریب ایمنی شهرک‌های صنعتی در برابر مخاطرات طبیعی دارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بازدیدهای دوره‌ای و پایش مستمر این سازه‌ها ادامه خواهد داشت و در صورت نیاز، اقدامات اصلاحی و تکمیلی برای ارتقای ظرفیت کنترل سیلاب در دستور کار قرار می‌گیرد.

در ادامه این بازدید، مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان نیز ضمن بررسی وضعیت کانال‌ها و دایک‌های حفاظتی، بر ضرورت نگهداری مستمر، لایروبی مسیرهای هدایت سیلاب و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با شرایط بحرانی تأکید کرد.

گفتنی است شهرک صنعتی میناب به دلیل قرارگیری در مسیر روان‌آب‌های بالادست، همواره در معرض خطر سیلاب قرار دارد و انجام این بازدیدها با هدف کاهش خسارات احتمالی و حمایت از تداوم فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی منطقه صورت می‌گیرد.

منبع:روابط عمومی اداره کل شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان