روسیه موشک‌های مافوق صوت جدید خود را در بلاروس که با اوکراین و کشورهای ناتو هم مرز است، مستقر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس اعلام کرد که این کشور سامانه موشکی میان‌برد مافوق صوت «اورشنیک» روسیه را مستقر کرده است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه این هفته گفته بود که موشک اورشینک تا پایان سال جاری میلادی برای استقرار رزمی آماده خواهد شد.

«اورشنیک» که در زبان روسی به معنای درخت فندق است، نام موشک بالستیک میان‌برد ساخت مسکو است که طبق گزارش ارتش اوکراین، سرعت آن به بیش از ۱۲ هزار کیلومتر در ساعت می‌رسد.  این موشک شش کلاهک دارد که طبق گزارش‌ها هر کدام حاوی مهمات فرعی هستند و رهگیری آن بسیار دشوار توصیف شده است. 

پاییز سال گذشته، روسیه برای اولین بار از اورشنیک علیه اوکراین استفاده کرد. پوتین در آن زمان این حمله را یک آزمایش موفقیت‌آمیز توصیف کرده و اولین استفاده از این موشک در نبرد را هشداری به آمریکا و انگلیس دانست. زیرا این دو کشور در آن زمان در حال بررسی ارسال تسلیحات دوربرد به اوکراین بودند.

پوتین از قابلیت‌های اورشنیک تمجید کرده و گفته است که کلاهک‌های چندگانه این موشک آنقدر قدرتمند هستند که استفاده از چندین اورشینک در یک حمله می‌تواند به اندازه یک حمله هسته‌ای ویرانگر باشد.

ماه گذشته، پوتین اعلام کرد که روسیه حرکت به سمت تولید انبوه اورشنیک را آغاز کرده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: بلاروس ، موشک روسی ، ائتلاف ناتو
هشدار زلنسکی به اروپا: بهای عدم حمایت از اوکراین خون است
زلنسکی: آمریکا فعلاً اوکراین را عضو ناتو نمی‌بیند
روسیه از آغاز هماهنگی‌ها با آمریکا برای دور جدید مذاکرات اوکراین خبر داد
اختاپوس سایبری: چنگال‌هایی که امنیت صهیونیست‌ها را درید
ژست‌های کانادا؛ نقاب حمایت، واقعیت همدستی
درگذشتگان سرشناس سال ۲۰۲۵
جسد مظنون تیراندازی در دانشگاه براون پیدا شد
ترامپ لایحه بودجه دفاعی ۹۰۱ میلیارد دلاری آمریکا را امضا کرد
استقبال مسکو از تصمیم اتحادیه اروپا برای عدم استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه
رژیم صهیونیستی حملات نظامی گسترده را در کرانه باختری تشدید کرد
داعش کشتن نیروهای آمریکایی در پالمیرای سوریه را «ضربه‌ای» به دشمنانش خواند
آمریکا با حمله به دو قایق در اقیانوس آرام، ۵ نفر را کشت
مکرون: اتحادیه اروپا باید خطوط ارتباطی با پوتین را باز کند
