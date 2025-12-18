باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس اعلام کرد که این کشور سامانه موشکی میان‌برد مافوق صوت «اورشنیک» روسیه را مستقر کرده است.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه این هفته گفته بود که موشک اورشینک تا پایان سال جاری میلادی برای استقرار رزمی آماده خواهد شد.

«اورشنیک» که در زبان روسی به معنای درخت فندق است، نام موشک بالستیک میان‌برد ساخت مسکو است که طبق گزارش ارتش اوکراین، سرعت آن به بیش از ۱۲ هزار کیلومتر در ساعت می‌رسد. این موشک شش کلاهک دارد که طبق گزارش‌ها هر کدام حاوی مهمات فرعی هستند و رهگیری آن بسیار دشوار توصیف شده است.

پاییز سال گذشته، روسیه برای اولین بار از اورشنیک علیه اوکراین استفاده کرد. پوتین در آن زمان این حمله را یک آزمایش موفقیت‌آمیز توصیف کرده و اولین استفاده از این موشک در نبرد را هشداری به آمریکا و انگلیس دانست. زیرا این دو کشور در آن زمان در حال بررسی ارسال تسلیحات دوربرد به اوکراین بودند.

پوتین از قابلیت‌های اورشنیک تمجید کرده و گفته است که کلاهک‌های چندگانه این موشک آنقدر قدرتمند هستند که استفاده از چندین اورشینک در یک حمله می‌تواند به اندازه یک حمله هسته‌ای ویرانگر باشد.

ماه گذشته، پوتین اعلام کرد که روسیه حرکت به سمت تولید انبوه اورشنیک را آغاز کرده است.

منبع: رویترز