پیرصالحی گفت: داروی مورد نیاز بیماری آنفلوانزا و سرماخوردگی بیش از میزان نیاز در کشور موجود است و هیچ نگرانی در تامین آن وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی پیر صالحی شامگاه پنجشنبه در حاشیه نشست رؤسا و معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی منطقه ۶ آمایشی کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در گفت و گو با خبرنگاران گفت: مسوولان وزارتخانه، علاوه بر تامین دارو باید در زمینه مصرف منطقی دارو و تجویز دقیق‌تر آن تلاش بیشتری انجام دهند.

وی اضافه کرد: بسیاری از داروها را باید منطقی‌تر مصرف کرد در حالیکه در حال حاضر مصرف آنتی بیوتیک ها در کشور بسیار بالاست، بنابراین باید پزشکان در تجویز آنها دقت کرده و عموم مردم نیز از مصرف خودسرانه خودداری کنند.

پیر صالحی افزود: مقاومت های میکروبی بر اثر مصرف خودسرانه داروها می تواند عوارض جدی برای افراد و جامعه داشته باشد از این رو کنترل مصرف دارو در بیمارستان ها و مراکز درمانی بسیار اهمیت دارد.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: متاسفانه ایران جزو پر مصرف‌ترین کشورهای جهان در زمینه آنتی بیوتیک به نسبت جمعیت است که رفع این مساله نیازمند فرهنگسازی است و نکته مهم اینکه در بیماری های ویروسی نیاز به تجویز آنتی بیوتیک نیست.

پیر صالحی با بیان اینکه سازمان غذا و دارو در حوزه هایی نظیر دارو و تجهیزات، مکمل ها، داروهای گیاهی و شیرخشک و همچنین تامین امنیت غذایی فعالیت می کند، اظهار داشت: تجهیز آزمایشگاه‌ها و کنترل سختگیرانه مواد غذایی، مورد تاکید است و طبق استانداردها پس از بررسی، اجازه ورود آنها به بازار داده می شود.

ایرنا