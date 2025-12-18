باشگاه خبرنگاران جوان ؛ راضیه پودات - حسین امیرتیموری، با هشدار نسبت به شرایط جوی پیش رو گفت: با توجه به موقعیت مکانی محله کاملآباد روستای طولا و احتمال آبگرفتگی منازل مسکونی، ضروری است خانوادهها برای حفظ ایمنی اعضای آسیبپذیر، نسبت به تخلیه موقت این محله اقدام کنند.
وی در جریان بازدید از وضعیت بازگشایی معابر روستای طولا که با حضور امام جمعه شهرستان قشم، بخشدار مرکزی، اعضای شورای تأمین، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا انجام شد، افزود: تمامی ظرفیتها و امکانات شهرستان در اختیار ستاد بحران قرار گرفته و در حال حاضر وضعیت برق در سطح شهرستان قشم پایدار است.
فرماندار قشم با اشاره به آبگرفتگی معابر محله کاملآباد به دنبال بارشهای اخیر، تصریح کرد: ماشینآلات و تجهیزات سنگین راهسازی در محل مستقر شده و عملیات بازگشایی مسیرها و هدایت روانآبها از محلات مسکونی به خارج از روستا در حال انجام است.
امیرتیموری با تأکید بر پیشبینی هواشناسی مبنی بر تشدید بارندگی از عصر امروز، گفت: از ساکنان این محله درخواست میشود زنان، کودکان و کهنسالان را در فضاهای پیشبینیشده اسکان دهند تا در صورت بروز مشکل، نگرانی برای این گروهها وجود نداشته باشد.
وی ضمن قدردانی از همکاری مردم روستای طولا بیان کرد: مردان خانواده در صورت امکان در منازل حضور داشته باشند تا بتوانند همکاری لازم را با نیروهای امدادی و فنی برای کاهش آبگرفتگی و خسارات احتمالی داشته باشند.
در همین راستا، نشست اضطراری ستاد مدیریت بحران شهرستان قشم با هدف بررسی اقدامات فوری برای رفع مشکلات آبگرفتگی منازل برخی اهالی محله کاملآباد، در دفتر دهیاری روستای طولا برگزار و دستورات لازم از سوی فرماندار صادر شد.