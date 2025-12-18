سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی از آغاز فاز دوم طرح «یسنا» همزمان با شب یلدا خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی- یعقوب اندایش، سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: طرح «یسنا» که یکی از برنامه‌های اجرایی در چارچوب سیاست‌های جوانی جمعیت است، از ۱۵ آذرماه برای حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مادران باردار و یا دارای فرزند زیر دو سال در دهک‌های یک تا پنج آغاز شده است.

وی افزود: در فاز نخست این طرح، اعتبار خرید برای گروه هدف در دهک‌های یک تا سه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شارژ شده و مشمولان می‌توانند از میان ۱۶ قلم کالای اساسی به‌همراه پوشک بچه، آزادانه خرید کنند. 

اندایش در خصوص فاز دوم طرح برای گروه هدف دهک‌های چهار و پنج گفت: اعتبار این مرحله به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان برای هر مادر روز یکشنبه و همزمان با شب یلدا شارژ خواهد شد. 

وی تأکید کرد: طرح یسنا تا این مرحله با اعتبارات ستاد ملی جمعیت اجرا شده است، اما با امضای توافق‌نامه‌ای با سازمان برنامه و بودجه، اعتبار آن تامین و تا پایان سال به‌صورت ماهانه ادامه دارد و با تخصیص اعتبار به حساب وزارت رفاه، آمادگی لازم برای استمرار اجرای این طرح حمایتی وجود دارد.

تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۴ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
چرا به همه دهک ها نمیدید مگه بچه ها دهک ها دیگه آدم نیستن یا از یه کره ای دیگه اومدن جمع کنید این مسخره بازیا را
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یوسفی
۰۵:۱۸ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
سلام من دوقلوه دارم خدایش بنظرتون با۵۰۰تومن چی میدن اونم اگرراست باشه واریزکنندبرای یکیشون واریزمیکنند پول مای بی بیشون درنمیادباشیرخشکشون.خدایاشکرت خودت رحم کن ازاینهاکه ابی برای ماگرم نمیشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۵ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
یعنی دولت روز به روز گداتر میشه قبلا به همه ی بچه های زیر دو سال می دادن
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۰ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
خجالت نمیکشین الان با پونصد، ششصد تومن چی میدن
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فیروز
۲۱:۱۷ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
من دوقلو دارم طرح یسنا فقط برا یکیشون شارژ میشه با این همه گرونی کاش طرح ادامه داری بشه یسنا و تا شش سالگی ادامه دار باشه
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فیروز
۲۱:۱۷ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
من دوقلو دارم طرح یسنا فقط برا یکیشون شارژ میشه با این همه گرونی کاش طرح ادامه داری بشه یسنا و تا شش سالگی ادامه دار باشه
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فیروز
۲۱:۱۶ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
من دوقلو دارم طرح یسنا فقط برا یکیشون شارژ میشه با این همه گرونی کاش طرح ادامه داری بشه یسنا و تا شش سالگی ادامه دار باشه
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۳ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
چقدر این خبرهای یارانه ای نمک روی زخمن برای ماها که الکی یارانمونو قطع کردن. نوش جون اونایی که یارانه گرفتن واقعا حقشونه و کوفت اون کسایی که حقشون نیس و میگیرن و البته لعنت خدا بر مسئولی که به غلط آدم نیازمند را نیازمندتر میکنه توی این زمونه گرونی که برادر به برادر رحم نداره
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۴ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
این گدا بازی ها چیه پول خوبی بدید حداقل یه چیزی بشه خرید صدقه میدهید
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۴ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
نه زکاتشونو میدن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۱ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
اینا اکثر بچه هاشون بزرگ شن ادم نمیشن بچه ای که از الان گیر این پوله اخر و عاقبتتش معلومه
۷
۱۱
پاسخ دادن
