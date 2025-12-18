در حساب رسمی وزارت امور خارجه آمده است: ادعای منافقانه «دلسوزی برای مردم ایران»، مزورانه و سخیف است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال تداوم اقدامات خلاف قانون آمریکا در اعمال فشار بر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک، پیامی به شرح زیر در حساب رسمی وزارت امور خارجه منتشر شد:

تجاوز نظامی به ایران و همدستی با یک رژیم نسل‌کش در کشتار شهروندان ایرانی، اعمال تحریم‌های غیرقانونی و سوء‌استفاده از امتیاز میزبانی سازمان ملل متحد، همگی از یک جنس هستند؛ و آن چیزی نیست جز بی‌اعتنایی آشکار رژیم آمریکا به اصول اخلاقی-انسانی، حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد.

تلاش وزارت خارجه آمریکا برای لاپوشانی این نقض‌ها تحت عنوان منافقانه «دلسوزی برای مردم ایران»، مزورانه و سخیف است. تحریم‌های غیرقانونی علیه مردم ایران و محدودیت‌های غیرقانونی علیه نمایندگان‌شان در سازمان ملل، مستقیماً حقوق بنیادین بشر و هنجار‌های دیپلماتیک را نقض می‌کنند.

این رفتار نشان‌دهنده سوء‌استفاده از موقعیت میزبانی سازمان ملل به مثابه ابزاری در سیاست خارجی قلدرمابانه برای ارعاب دولت‌های عضو از طریق آزار نمایندگان‌شان است. رعایت تعهدات میزبانی سازمان ملل یک لطف نیست، بلکه تکلیفی حقوقی و الزام‌آور طبق معاهده مقر ۱۹۴۶ است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۷ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
سیاست عراقچی را خوتون هم قبول ندارید چه برسد به آمریکا
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۵ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
آمریکا شاید دلش به حال مردم ما نسوزه اما به حال ملت خودشون میسوزه شما چی دلتون برای مردم میسوزه ؟
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۰ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
شما بیشتر از آمریکا دلتون به حال مردم بسوزه اگه راست میگید
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۷ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
آمریکا و دلسوزی؟! واقعاً مسخره است. آمریکا یک دردسر بزرگ برای مردم جهان است
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۲ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
مرگ بر آمریکا شیطان بزرگ فریبنده
۸
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۸ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
دلیل همه ی این گرانی ها رئیس بانک مرکزی است هرچه سریعتر او را اخراجش کنید
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۰ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
مرگ بر آمریکا و اسرائیل جنایتکار ، آمریکا بدنبال فریب ملت ایران است و هر طور شده میخواد نفت و سرمایه ایران رو غارت کنه
۶
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۰ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
ایران به دلسوزی گرگ نیاز ندارد
۵
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۴ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
نمایندگیتون در نیوریک را تعطیل کنید و به خانه خودتون برگردید جای جمهوری اسلامی در نیویورک سرزمین کفار و قاتلان و جنایتکاران نیست
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۲ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
حالا که کسی دلش واقعا برای ملت میسوزد چرا ناراحت میشید
۸
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۶ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
آیکیو ۷۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۵ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
چه کوته فکر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۷ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
از سر دلسوزی بود که بمب میریخت سر زن و بچت؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۷ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
امریکا جانی و فریبکار رو مردم ایرانمان خوب شناخته اند
۱۴
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۲ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
هر کی هر جا حتی ایرانی تو خود ایران گفت دلش واسه مردم ایران میسوزه دروغ میگه
۳
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۹ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
تحریم کجا بود ؟ افزایش قیمت های اجناس تولید داخل و کشاورزی هم تحریم هست؟ کلاهتون رو بگذارید بالاتر
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۸ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
امریکا جنایتکاراست وشما خیانت کار وقتی برنج از کیلوی ۱۰۰ به ۳۳۰ تومارسید یعنی اینکه این دولت اصلاح طلب دارد به کشور دراین بحران خیانت میکند
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
من که میگم اونا هرچی باشن از شما دلسوزترن،اصلا براتون مهم نیست مردم ایران الان یه وعده غذا میخورن تا از گرسنگی نمیرن
۳
۱۷
پاسخ دادن
۱۲
