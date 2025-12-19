باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- شرایط تورمی کشور نیازمند اعمال سیاست‌های دقیق به منظور حل مشکلات است. به زعم کارشناسان، دولت باید با استفاده از ظرفیت‌ها و نقاط قوت اقتصادی کشور به حل و فصل مشکلات مبادرت کند. به زعم آنان، درون‌زا بودن اقتصاد کشور، تولید اکثر کالاها در داخل، گسترش صنایع پتروشیمی، فولادی و سیمان در کشور و افزایش روابط با کشورهای همسو سبب شده است که نقاط قوتی در شرایط تحریمی برای کشور به وجود بیاید.

به زعم کارشناسان، امکان درگیر شدن ایران با ابرتورم وجود ندارد. زیرا دولت به کمک نقاط قوتی که در بالا گفته شد و به اجرا گذاشتن سیاست‌های متنوعی از قبیل سوق دادن اعتبارات به سمت تولید، مقابله با ناترازی بانک‌ها و کنترل نقدینگی و جلوگیری از افزایش آن توسط بانک‌های خصوصی می‌تواند به سمت کنترل تورم برود.

در این موضوع شکی نیست که با شرایط خاصی روبرو هستیم و باید دولت در راستای مقابله با تورم اقدامات لازم را به اجرا بگذارد. در غیر این صورت، تورم بیش از پیش گسترش پیدا می‌کند. اما این موضوع با شرایطی که برخی تلاش دارند القا کنند، مبنی بر این که در آستانه ابتلا به یک ابرتورم هستیم و راهکاری هم پیش روی دولت نیست، متفاوت است.

حسین راغفر، اقتصاددان با اشاره به این موضوع که ریشه تورم و کاهش ارزش پول ملی در کسری بودجه دولت است، تصریح کرد: دولت نباید بودجه‌ای را به مجلس ببرد که درآمدهایش کمتر از هزینه‌هاست.

او بیان کرد:کسری بودجه باعث می‌شود که دولت مجبور به جبران آن از طریق اوراق قرضه، چاپ پول بدون پشتوانه و استقراض از بانک مرکزی شود. این امر پایه و اساس تورم و گرانی در کشور است.

وی ادامه داد: امسال مجلس و دولت توافق کردند که بودجه را بدون تبصره‌ها بیاورند. زیرا تبصره‌ها عاملی برای دور زدن بعضی دستگاه‌ها در ارتباط با ناترازی‌ها بود.

او افزود:اگر این تدبیر درست عملیاتی شود و دولت بتواند تمامی درآمدهای خود را طبق اصل 43 قانون اساسی به خزانه واریز کند و پرداخت‌ها هم بر اساس قانون صورت بگیرد، برای اولین بار طی سال‌های اخیر، دولت موفق می‌شود بودجه‌ای را به مجلس ببرد که کسری ندارد.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: مدیریت تأدیه بدهی‌های دولت به دستگاه‌ها نیز راهکار دیگری است. در این سازوکار، باید درآمد و هزینه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیز واقعی شوند. این‌ اولین گام به سمت بودجه بدون کسری است که در نهایت به کنترل تورم می‌انجامد.

راغفر گفت: بانک‌ها با اقداماتی نظیر پرداخت وام به خودشان که چند برابر بالاتر از وثیقه اصلی‌شان است، به تورم و گرانی در کشور دامن می‌زنند. اقدامات خوبی در راستای مقابله با بانک‌های ناتراز در حال انجام است که ادامه این روند ضرورت دارد. در همین راستا، تعیین تکلیف بانک‌هایی نظیر آینده و ملل در دستور کار است.

وی ادامه داد: دولت باید کنترل رشد نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی را با جدیت در دستور کار داشته باشد. این اقدامات بستری برای کنترل تورم به وجود می‌آورند.

راغفر گفت: مقام معظم رهبری همواره بر این موضوع تأکید دارند که ساختار بودجه تصحیح شود. در همین راستا، اگر دولت بتواند به ارائه یک بودجه بدون کسری به مجلس اقدام کند، گام مهمی در راستای کنترل تورم برداشته می‌شود.

وی ادامه داد: سوق دادن اعتبارات و منابع به بخش‌های مولد نیز از دیگر اقدامات مهمی است که حاکمیت باید به آن توجه جدی داشته باشد. در یک اقتصاد سالم و پویا، منابع به بخش‌های تولیدی سوق داده می‌شوند و زمینه برای فعالیت اقتصادی صحیح فراهم می‌شود.

راغفر گفت: حرف برخی از افراد که می‌گویند ما در آستانه یک ابرتورم هستیم، صحیح نیست. درست است که با تورم بالایی روبرو هستیم ولی ساختار اقتصاد ایران بسیار متفاوت و متنوع است و همچنین راهکارهای متعددی برای جلوگیری از تورم وجود دارد. دولت باید کنترل رشد نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی و ارسال بودجه بدون کسری را با جدیت در دستور کار داشته باشد. این اقدامات بستری برای کنترل تورم به وجود می‌آورند.

وی ادامه داد: بخشی از منابع متأسفانه به واردات کالاهایی اختصاص داده می‌شود که مشابه آن را در داخل داریم. اگر قرار است به حل مشکلات کشور بپردازیم و به لحاظ اقتصادی وضعیت را ساماندهی کنیم، حاکمیت باید نسبت به این موضوع جدیت لازم را داشته باشد که از واردات این طور کالاها ممانعت کند و زمینه را برای استفاده از کالاهای تولید داخل ایجاد کند.