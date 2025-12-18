معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان از باز بودن همه محور‌ها خبرداد.

 سید حسن خلیلی نیا با اشاره به بارش برف و باران در دو شبانه روز گذشته گفت: با توجه به تمهیدات به عمل آمده، عوامل و ماشین آلات راهداری با حضور به موقع در محور‌های برفگیر، ضمن اجرای عملیات راهداری زمستانی از هر نوع انسداد و اختلال در ترافیک جاده‌ای، جلوگیری کردند.

وی افزود: بیش از ۱۳۰ نفر از عوامل اجرایی ضمن بهره مندی از ۹۲ دستگاه انواع ماشین آلات راهداری، در راهدارخانه‌ها و دیگر نقاط تعیین شده در سطح راه‌های استان مستقر هستند.

خلیلی نیا تجهیز و آماده سازی ۱۲ راهدارخانه در راه‌های استان را از دیگر تمهیدات راهداری زمستانی برشمرد و تصریح کرد: در صورت وقوع شرایط ناپایدار جوی و احتمال گیر افتادن مسافران، راهدارخانه ها‌ی استان تجهیز و آماده اسکان موقت مسافران گرامی هستند. 

وی تاکید کرد: هموطنان گرامی قبل از اقدام به سفر با سامانه تلفن گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس گرفته و نسبت به کسب اطلاعات سفر (وضعیت راهها، شرایط جوی و ...) اقدام نمایند.

منبع:راهداری قم

برچسب ها: وضعیت راه ها ، بارش برف
خبرهای مرتبط
رئیس پلیس راه استان قم:
تمام جاده‌های استان قم باز است
هشدار سطح زرد برای وضع هوای قم
آغاز عملیات برف روبی راه‌های روستایی بخش خلجستان قم
شهرداری قم با آغاز بارش‌ها در آماده باش کامل قرار دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازار مواد غذایی کشور در ماه‌های پیش‌رو بدون کمبود تأمین می‌شود
مقاومت فرهنگی راهبرد مقابله با «بی‌حجابی استعماری» در ایران
تجلیل از دو مدال‌آور پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ در قم
آخرین اخبار
تجلیل از دو مدال‌آور پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ در قم
مقاومت فرهنگی راهبرد مقابله با «بی‌حجابی استعماری» در ایران
بازار مواد غذایی کشور در ماه‌های پیش‌رو بدون کمبود تأمین می‌شود
تصادفات منجر به فوت بلوار الغدیر قم به صفر رسید
حوزه و دانشگاه هرگز از هم جدا نمی‌شوند
محفل طنز «قمپز»رنگ و بوی یلدایی به خود گرفت+فیلم
آخرین وضعیت محور‌های استان قم