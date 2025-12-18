باشگاه خبرنگاران جوان - مهندس سجاد درگاهپور اظهارداشت: با توجه به ورورد سامانه بارشی از صبح روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه و بارش برف در تمامی محور‌های مواصلاتی شهرستان ازنا، اکیپ‌های راهداری در حالت آماده باش و به محض شروع بارش برف اقدام به برف روبی و نمک پاشی در محور‌های مواصلاتی شهرستان ازنا نمودند.

وی ادامه داد: در اثر بارش برف، راه ۳۵ روستا شهرستان ازنا مسدود شد که توسط عوامل و اکیپ‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان ازنا در کمترین زمان نسبت به برف روبی و بازگشایی راه‌های مسدود شده اقدام شد.

منبع: راهداری لرستان