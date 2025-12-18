باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - حسن محمد علی، رئیس روابط شورای دموکراتیک سوریه (قسد)، روز پنجشنبه در مورد تحولات مذاکرات با دولت سوریه صحبت کرد.
او تایید کرد که «توافق اولیهای برای حفظ سه لشکر قسد در ساختار نظامی ارتش سوریه، علاوه بر دو گردان، یکی برای زنان و دیگری برای نیروهای ویژه، حاصل شده است.»
او توضیح داد که در حال حاضر بحثهای فنی از طریق کمیتههای تخصصی از هر دو طرف برای بررسی جزئیات مربوط به نقشها و ساختار سازمانی در حال انجام است و خاطرنشان کرد که انتظار میرود این روند در دوره آینده شاهد گامهای عملی باشد.
حسن محمد علی افزود که این رویکرد «از حمایت آشکار بینالمللی برای تلاش برای یک راهحل سیاسی مبتنی بر گفتوگو برخوردار است» و این گزینه را «واقعبینانهترین راه برای تضمین ثبات» میداند.
او تأکید کرد که «هرگونه پیشرفت ملموس مستلزم اجتناب از تشدید تنشهای رسانهای و نفرتپراکنی است» و خواستار «تمرکز بر درک و مشارکت به عنوان تنها راه برای ایجاد یک راهحل پایدار در سوریه» شد.
خبرگزاری هاوار به نقل از رئیس روابط شورای دموکراتیک سوریه گزارش داد که مرحله بعدی شاهد اعلام رسمی در مورد تفاهمات نظامی و پس از آن گامهایی در مورد سایر مسائل، از جمله آموزش و توسعه یک برنامه درسی جدید برای کل سوریه خواهد بود.
این خبرگزاری گزارش داد که هیئتی از شمال و شرق سوریه در حلب با استانداران دمشق، حمص و حلب جلساتی برگزار کرده است که در طی آن مسائل اداری و اختیارات استانها مورد بحث قرار گرفته است.
این خبرگزاری افزود که در طول جلسات، بر ضرورت تغییرات قانون اساسی تأکید شد و خاطرنشان کرد که دولت در ابتدا برای حرکت در این مسیر موافقت کرده است.
این امر پس از تنشها و درگیریها بین نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) و جناحهای وابسته به وزارت دفاع در دوره اخیر رخ میدهد که شامل توافقاتی بود و پس از آن تنشها دوباره به حالت عادی بازگشت.
منبع: المیادین