مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به اینکه حوزه و دانشگاه هرگز از هم جدا نمی‌شوند، گفت: وحدت حوزه و دانشگاه موجب پیشرفت و تعالی کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان _آیت الله علیرضا اعرافی،مدیر حوزه های علمیه کشور  به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه در همایش مکتب و سیره پیامبر اعظم علوم انسانی اسلامی انسان ساز و جامعه پرداز گفت: بر عهد خود برای افزایش همکاری و هم افزایی با دانشگاه استواریم چرا که وحدت حوزه و دانشگاه را موجب پیشرفت و تعالی کشور می‌دانیم. 

وی با تبیین الزامات شکل گیری روابط عمیق علم و دین، تبیین علوم انسانی اسلامی، توسعه روش شناسی در تطبیق علم و معارف دینی، توسعه مرز‌های فقه، توسعه مباحث فلسفی با رویکرد عقلی، توسعه امتداد اجتماعی علم فلسفه و تفسیر قرآن و فقه الحدیث و بهره گیری از دستاورد‌های علوم انسانی در تبلیغ معارف اسلامی را از جمله الزامات ایجاد پیوند بین علم و دین برشمرد.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور همچنین از اجرای چند برنامه جدید آموزشی خبر داد و گفت: در آینده نزدیک، دروس خارج تحقیقی به غیر از موضوع فقه و اصول و همچنین دروس متفرقه‌ای که در زمینه علوم مختلف در حوزه به صورت آزاد تدریس می‌شود به رسمیت شناخته خواهند شد.

