باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آکسیوس به نقل از یک مقام کاخ سفید و دو منبع آگاه گزارش داد که استیو ویتکاف، فرستاده ارشد کاخ سفید، فردا (جمعه) در شهر میامی با مقامات ارشد قطری، مصری و ترکیهای دیدار خواهد کرد تا درباره مرحله دوم آتشبس غزه گفتوگو کنند.
طبق این گزارش، این چهار کشور قصد دارند طرفهای جنگ غزه را به سمت مرحله دوم آتشبس سوق دهند.
این نشست که بالاترین سطح گردهمایی میانجیگران از زمان اجرای آتشبس غزه در مهرماه است، با حضور محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه و بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر برگزار خواهد شد.
پس از این نشست، قرار است به صورت جداگانه، دیداری بین بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برگزار شود. در این دیدار که برای روز ۲۹ دسامبر (دوشنبه، ۸ دی ماه) در امارت مارالاگو برنامهریزی شده است، دو طرف درباره آتشبس غزه گفتوگو خواهند کرد.
منبع: آکسیوس