باشگاه خبرنگاران جوان _علیرضا خلیلی مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک قم گفت: سازمان حملونقل ترافیک بهعنوان بازوی فنی و اجرایی معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری قم در زمینه کارهای عمرانی و خدماتی شهرداری قم مشغول است و تقریباً بیشتر کارهای اجرایی که به حوزه حملونقل مربوط است را انجام میدهد.
وی ادامه داد: هم بحث کارهای فنی اجرایی و هم کارهای خدماتی از جمله کارهای تخصصی ترافیکی، خطکشی، تابلو راهنمای مسیر و علائم و تجهیزات در حوزه کاری ما قرار دارد همچنین در زمانهایی که مراسمهایی برگزار میشود، کارهای خدماتی را انجام میدهد.
رشد چشمگیر بودجه حملونقل و ترافیک قم
خلیلی تصریح کرد: سازمان حملونقل ترافیک از سال ۱۴۰۲ دارای ۴۰ میلیارد تومان بودجه بوده است که در این دو سال تقریباً یک رشد حدود ۳۰۰ درصدی را داشته است.
امسال بودجه سازمان حملونقل ترافیک ۱۳۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در حال حاضر بالغ بر ۸۰ درصد آن در ۹ ماه اول سال محقق شده است و تا پایان سال با افزایش متمم ۱۵ درصدی هم روبهرو خواهیم شد و به عدد ۱۵۰ میلیارد تومان خواهیم رسید.
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک تصریح کرد: بودجه سال آینده نیز تقریباً حدود ۱۷۰ میلیارد تومان است که در مقایسه با سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش را شاهد هستیم.
اجرای ۹۰۰ کیلومتر خطکشی معابر با رنگهای دوستدار محیطزیست
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری خطکشی طولی معابر اصلی در دو جبهه بهصورت جدی در حال پیگیری هستیم؛ جبهه اول رنگ سردهای دوجزئی که ماندگاری ۳۶ماهه دارند و جبهه دوم خطکشی طولی معابر درجه ۲ و درجه ۳ با رنگ سرد تکجزئی انجام میشود که ماندگاری بین ۶ تا ۹ ماه را دارد.
خلیلی افزود: از ابتدای سال تاکنون حدود ۹۰۰ کیلومتر خطکشی طولی انجام شده است که از این ۹۰۰ کیلومتر تقریباً ۴۰۰ کیلومتر بهصورت دوجزئی و ۵۰۰ کیلومتر آن بهصورت تکجزئی بوده است.
وی ادامه داد: رنگهای دوجزئی مورداستفاده سازگار با محیطزیست هستند و اگر بهصورت درست از آنها نگهداری شود و اتفاق خاصی رخ ندهد تا ۵ سال نیز ماندگاری دارند.
ایمنسازی گذرگاههای عابر پیاده در اطراف مدارس و مساجد
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک تأکید کرد: خطکشی و ایمنسازی گذرگاههای عابر پیاده نیز یکی از اولویتهای جدی سازمان بود که از سال گذشته پیگیری آن انجام شده بود و در ۹ ماه ابتدایی سال جاری ۵۰۰۰ مترمربع خطکشی عابر پیاده بهصورت دوجزئی انجام شده است.
وی بیان داشت: بیشتر خطکشیهای عابر پیاده نیز در اطراف مساجد و مدارس انجام شده است که بیشترین گذر عرضی عابر پیاده را در معابر اصلی دارد.
نصب و بهروزرسانی تابلوهای راهنمای مسیر در شهر قم
خلیلی گفت: سازمان حملونقل ترافیک شهرداری قم باتوجهبه مطالعاتی که انجام داد، تابلوهای راهنمای مسیر شهر قم را ویرایش کرد و بر اساس این ویرایش، بالغ بر ۲ هزار مترمربع تابلو راهنمای مسیر جدید باتوجهبه پیشرفتی که در معابر و احداث تقاطعهای جدید داشتیم، تهیه شد.
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک خاطرنشان کرد: از این ۲ هزار مترمربع، حدود ۱۵۰۰ مترمربع تهیه شده و در سطح معابر نصب شده و مابقی آن نیز تا پایان سال تهیه و نصب میشود.
ایمنی بلوار الغدیر و کاهش تصادفات فوتی به صفر
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک اضافه کرد: در گذشته تصادفات منجر به جرح و فوتی زیادی در بلوار الغدیر وجود داشت که خوشبختانه با ایمنسازیهایی که انجام شد توانستیم سال گذشته فوتیهای تصادفات این بلوار را به صفر برسانیم.
نصب دو پل عابر پیاده جدید در نقاط حادثهخیز قم
وی گفت: تهیه و نصب پلهای عابر پیاده نیز از دیگر وظایف سازمان حملونقل ترافیک شهرداری است. این کاری سنگین است؛ زیرا نصب پل عابر پیاده شرایط خاص خودش را دارد. در سال جاری موفق شدیم دو پل عابر پیاده مهم را که از سالهای گذشته باقیمانده بود و معارض داشت، اما محل دارای تصادفات فوتی به علت عدم وجود پل عابر پیاده بود، نصب کنیم.
خلیلی گفت: از جمله آنها پل عابر پیاده بلوار حکیم با طول ۷۰ متر که بزرگترین پل عابر پیاده قم است و همچنین پل عابر پیاده در بلوار شهیدان محمودنژاد است.
بودجه سازه این دو پل حدود ۱۵ میلیارد تومان بوده و موضوع مکانیزه شدن آنها نیز در دستور کار قرار دارد. برای هر پل حدود ۱۰ میلیارد تومان بودجه برای مکانیزهسازی نیاز است.
مکانیزه شدن پلهای عابر پیاده برای استفاده آسانتر
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم اضافه کرد: از سال گذشته مکانیزهکردن پلهای عابر پیاده با آسانسور را باتوجهبه درخواستهای مردمی در دستور کار خود قرار دادهایم، زیرا استفاده افراد دارای معلولیت و مادران دارای کالسکه نوزاد از پلهای عابر پیاده سخت بود.
وی یادآور شد: نصب آسانسورها در برخی از پلهای عابر پیاده را از سال گذشته آغاز کردهایم. اگرچه هزینه بالاتری دارد، اما ایمنی بیشتری نیز فراهم میکند. ۶ دستگاه پل عابر پیاده در دستور کار نصب آسانسور قرار دارد.
پروژههای مکانیزه با آسانسور در ۶ نقطه شهر
خلیلی بیان داشت: پلهای عابر پیاده سر کوچه ۱۴ بلوار الغدیر، روبروی صداوسیما در بلوار امین، بلوار فردوسی، میدان الهادی روبروی بوستان بنیادی و خیابان عطاران از جمله پروژههای مکانیزه شدن با آسانسور هستند.
وی افزود: امیدواریم تا پایان سال با تأمین اعتبار، این پروژهها بهصورت کامل راهاندازی شوند.
مدیرعامل سازمان حملونقل ترافیک شهرداری قم تصریح کرد: با پیشبینی انجامشده، تا پایان سال ۱۵ دستگاه پل عابر پیاده در سطح شهر قم مجهز به آسانسور و قابل بهرهبرداری خواهند بود و برای سال آینده نیز ۱۰ دستگاه پل دیگر پیشبینی شده است.
وی عنوان داشت: برخی از پلهای عابر پیاده نیز به دلیل نوع قرارگیری یا وجود معارض، امکان نصب آسانسور را ندارند. هماکنون ۴۸ پل عابر پیاده فعال در سطح شهر قم وجود دارد.
توسعه مراکز معاینه فنی برای کاهش آلودگی هوا
خلیلی بیان داشت: شهرداری باتوجهبه قانون هوای پاک چند وظیفه بر عهده دارد. یکی از آنها نظارت بر مراکز معاینه فنی در سطح شهر قم است که بر عهده سازمان حملونقل ترافیک قرار دارد.
در حال حاضر چند مرکز فعال معاینه فنی در سطح شهر فعالیت دارند. باتوجهبه تشدید آلودگی هوا، ساعت فعالیت مراکز معاینه فنی قم دو ساعت افزایشیافته است.
مدیرعامل سازمان حملونقل ترافیک شهرداری قم خاطرنشان کرد: باتوجهبه توسعه شهر قم، یک مرکز معاینه فنی جدید نیز در دستور کار احداث قرار دارد که فراخوانهای آن انجام شده و امید است تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
آغاز آموزش قوانین ترافیکی در مدارس قم
وی عنوان داشت: باتوجهبه اینکه جوامع امروزی از ابتدا تا پایان عمر با وسایل حملونقل سروکار دارند، موضوع آموزش قوانین و مقررات ترافیکی بهصورت جدی در دستور کار سازمان قرار گرفته است.
با همکاری پلیس راهور، آموزشها از سال گذشته در مدارس قم آغاز شده و مدارس بهعنوان اولین مراکز آموزشی هدفگذاری شدهاند.
خلیلی ادامه داد: سال گذشته حدود ۲۱۷ مدرسه تحت آموزش قرار گرفتند و این آموزشها بهصورت چهرهبهچهره برای ۴۵ هزار دانشآموز انجام شد. پس از آن نیز برای سنجش بازخورد آموزشها، نمایشگاه نقاشی برگزار شد و حدود ۳ هزار اثر از مدارس ابتدایی جمعآوری شد.
ترویج فرهنگ همیار ترافیک در مدارس قم
مدیرعامل سازمان حملونقل ترافیک شهرداری قم بیان داشت: یکی از برنامههای اصلی اداره آموزش سازمان، طرح همیار ترافیک است تا از خود دانشآموزان بهعنوان همیار ترافیک در خانواده و محیط مدرسه استفاده شود.
وی یادآور شد: تفاوت همیار پلیس با همیار ترافیک در این است که همیار پلیس تنها به وظایف کودک در خودرو اشاره دارد، اما همیار ترافیک نگاهی جامعتر به نظم شهری و رفتار ترافیکی در سطح جامعه دارد.
جشنواره همیار ترافیک با محورهای متنوع آموزشی
خلیلی عنوان داشت: امسال واحد آموزش سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم چند رویکرد از جمله همیار ترافیک، کمپینهای آگاهیبخش و برگزاری جشنوارهها را در دستور کار دارد.
جشنواره سال گذشته فقط بر محور نقاشی برگزار شد، اما امسال جشنواره همیار ترافیک دارای سه محور ماکتهای ترافیکی، نقاشی و عکس و فیلم است.
وی عنوان داشت: دو سال پیش تابلوهای جدید و نو در سطح برخی از معابر نصب شد که متأسفانه در چهارشنبهسوری آسیب دید و شبرنگ آنها دچار سوختگی شد. این شبرنگها عمر ۷ساله دارند که بازتاب نور بسیار خاصی دارند و به همین جهت ترمیم آنها بهراحتی امکانپذیر نیست و باید کل تابلو تغییر پیدا کند.
خسارت ۵ میلیاردی به تابلوها در چهارشنبهسوری و برنامههای پیشگیرانه
خلیلی افزود: این تابلوها را بر اساس اولویتی که مناطق تعیین میکنند تهیه میکنیم؛ به طور مثال، تابلوهای بلوار یادگار امام تهیه شده است؛ اما، چون احتمال میدهند که در چهارشنبهسوری مجدداً مورد حمله برخی از افراد قرار گیرد، هنوز نصب نشدهاند و منتظریم چهارشنبهسوری تمام شود تا این تابلوها نصب شوند.
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم اضافه کرد: متأسفانه تخریب تابلوها مختص منطقه خاصی نیست و از سال گذشته شاهد تخریب تابلوهای راهنماییورانندگی در چهارشنبهسوری توسط برخی از افراد هستیم؛ سال گذشته حدود ۵ میلیارد تومان خسارت به تابلوهای راهنمای مسیر در سطح شهر قم وارد شد.
وی اضافه کرد: آموزشهایی نیز در مدارس آغاز شده است تا تذکراتی در خصوص آسیبهایی که در چهارشنبهسوری به اموال بیتالمال از جمله تابلو راهنمای مسیر وارد میشود ارائه شود تا شهروندان بدانند این هزینهها از جیب خود آنها پرداخت میشود و باید نسبت به آن حساس باشند.
نصب ۱۲ هزار قلم تجهیزات ترافیکی جدید در معابر قم
خلیلی اظهار داشت: از سه ماه پایانی سال گذشته تا آذرماه سال جاری، ۱۲ هزار قلم انواع تجهیزات ترافیکی شامل تابلو، علائم و علائم هشداری در سطح معابر نصب کردهایم.
وی افزود: این تابلوها و تجهیزات باتوجهبه درخواستهای پلیس راهور و اداره ترافیک مناطق، بر اساس نیاز در نقاط حادثهخیز نصب شدهاند.
توسعه زیرساختهای دیجیتال و نقش شهروندان
مدیرعامل سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری قم گفت: همچنین مسئله نرمافزار و استفاده از هوش مصنوعی نیز در دستور کار سازمان قرار دارد، ایجاد درگاه جامع کنترل ترافیک شهر قم با هوش مصنوعی در حال ایجاد است تا مسئله حملونقل شهر قم را از آن درگاه بتوانند کنترل کنند و هر شهروند بهعنوان یک همیار ترافیک وارد این درگاه میشود و خدمات حملونقل عمومی، پارکینگها، خدمات آموزش، تاکسی و … را مشاهده کند.
مدیریت و نظارت بر پارکینگهای هسته مرکزی شهر
وی عنوان داشت: یکی از وظایفی که سازمان ترافیک در ایام و مناسبتها بر عهده دارد مدیریت و نظارت بر پارکینگهای عمومی است. در هسته مرکزی شهر ۷ هزار جای پارک در پارکینگها وجود دارد که ۴ پارکینگ اصلی در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها قرار دارند: پارکینگ زائر با ظرفیت ۲۱۰۰ جای پارک، پارکینگ بهار با ظرفیت ۴۵۰ جای پارک، پارکینگ شرقی با ظرفیت ۵۰۰ جای پارک، پارکینگ زمزم با ظرفیت ۶۰۰ جای پارک، پارکینگ شهید کاظمی با ظرفیت ۹۵۰ جای پارک، پارکینگ میدان شهید مطهری ۵۵۰ جای پارک و پارکینگ شهید دل آذر ۱۵۰ جای پارک در حال خدماتدهی هستند.
هوشمندسازی پارکینگها و کاهش شکایتها
خلیلی بیان کرد: هوشمندسازی چهار پارکینگ هسته مرکزی با سیستم پلاکخوانی انجام شده و کلیه سیستمهای ورود و خروج با ثبت پلاک انجام میشود. یکی از دغدغههایی که در گذشته وجود داشت بحث دریافت هزینهها بود که گاهی شهروندان معترض بودند که هزینه اضافی دریافت شده است؛ اما با هوشمند شدن پارکینگها تقریباً شکایتهای مردمی به زیر یک درصد رسیده است.
سامانه آنلاین رصد پارکینگها و چالشهای نگهداری
وی افزود: باتوجهبه هوشمند شدن پارکینگها، سامانهای طراحی شده به https://www.qom.ir/parking/ تا وضعیت پارکینگهای در اختیار شهرداری و سازمان حملونقل ترافیک شهرداری قم را بهصورت آنلاین رصد کنیم و ظرفیت و وضعیت آنها را مشاهده کنیم.
مدیرعامل سازمان حملونقل ترافیک شهرداری قم عنوان داشت: نگهداری پارکینگها یکی از دغدغههای سازمان ترافیک بوده که در پارکینگ زائر بهشدت درگیر آن هستیم؛ زیرا پارکینگ زائر با ۱۶ دستگاه آسانسور شهروندان را به سطح میدان و به سمت پارکینگ منتقل میکند که نگهداری این آسانسورها در ایام مناسبتها بسیار شرایط خاص و ویژهای دارد. همچنین نیروی انسانی مستقر در پارکینگ حذف شده و مجهز به دوربینهایی باقابلیت ضبط صوت شده است.
توسعه ظرفیت پارکینگها و تجهیز تقاطعها به برق اضطراری
خلیلی اضافه کرد: پارکینگ خیابان امام خمینی (ره) با ظرفیت ۳۵۰ جای پارک تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد. همچنین پارکینگ صحن شرقی با ظرفیت ۱۸۰۰ جای پارک پیمانکار مشغول به کار است که پیشبینی میشود تا دو سه سال آینده به اتمام برسد. وی افزود: امسال باتوجهبه قطعی مکرر برق مسئله برق اضطراری در تقاطعها نیز موردتوجه قرار گرفت و موفق شدیم از ۶۰ تقاطع چراغدار فعال که در سطح شهر قم وجود دارد، ۴۹ دستگاه از تقاطعها را تجهیز به تجهیزات برق اضطراری کنیم که پوشش برق اضطراری آنها بیش از دو ساعت و پوشش برق پایدار آنها چهار ساعت است.
