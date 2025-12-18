باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت خزانهداری آمریکا در اقدامی خصمانه و ضد ایرانی ادعا که ۲۹ کشتی متعلق به ناوگان سایه ایران را تحریم کرده است.
این وزارتخانهی آمریکایی مدعی شد که واشنگتن همچنان مانع از دسترسی ایران به درآمدهای نفتی که برای تامین مالی برنامههای دفاعی خود استفاده میکند، خواهد شد.
در همین حال مقامات کشورمان پیش از این تائید کردند که صادرات نفت ایران علیرغم تحریمهای آمریکا ادامه دارد.
پیش از این محسن پاکنژاد، وزیر نفت ایران در مورد وضعیت فروش نفت ایران گفت: شرایط فروش نفت ایران همانند شرایط قبل از اسنپبک است.
وی افزود: بازار فروش نفت، بازاری پویاست و طی مقاطعی قیمتها و شاخصهای قیمتی بینالمللی تغییر میکند. همچنین تنشهایی در حوزه بینالملل ایجاد میشود که بر این شاخصهای قیمتی تأثیر میگذارد.
وزیر نفت تاکید کرد: بنابراین ممکن است عدد فروش ما کاهش یا افزایش پیدا کند که مربوط به پویایی بازار است و معنایش این نیست که نتوانیم نفت بفروشیم.
منبع: النشره