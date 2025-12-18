وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه سیاست‌های تحریمی و خصمانه خود، از اعمال تحریم علیه ۲۹ کشتی منتسب به ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی خصمانه و ضد ایرانی ادعا که ۲۹ کشتی متعلق به ناوگان سایه ایران را تحریم کرده‌ است.

این وزارتخانه‌ی آمریکایی مدعی شد که واشنگتن همچنان مانع از دسترسی ایران به درآمد‌های نفتی که برای تامین مالی برنامه‌های دفاعی خود استفاده می‌کند، خواهد شد.

در همین حال مقامات کشورمان پیش از این تائید کردند که صادرات نفت ایران علیرغم تحریم‌های آمریکا ادامه دارد.

پیش از این محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت ایران  در مورد وضعیت فروش نفت ایران گفت: شرایط فروش نفت ایران همانند شرایط قبل از اسنپ‌بک است.

وی افزود: بازار فروش نفت، بازاری پویاست و طی مقاطعی قیمت‌ها و شاخص‌های قیمتی بین‌المللی تغییر می‌کند. همچنین تنش‌هایی در حوزه بین‌الملل ایجاد می‌شود که بر این شاخص‌های قیمتی تأثیر می‌گذارد.

وزیر نفت تاکید کرد: بنابراین ممکن است عدد فروش ما کاهش یا افزایش پیدا کند که مربوط به پویایی بازار است و معنایش این نیست که نتوانیم نفت بفروشیم.

نفت ایران ، تحریم ایران ، وزارت خزانه داری آمریکا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۱ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
من نمیدونم چرا این دولت ساکت و منفعل عمل میکنه
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۰ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
دولت ما اگه بهش بر نمیخوره کشتیهای نفتی آمریکایی رو تو تنگه هرمز توقیف کنه
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۳ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
ایرانی از تحریم نمی ترسد
۱۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۴ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
مرگ بر امریکا ،سربلند باد ایرانمان
۹
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۶ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
نفت چه ربطی به استپ بک دارد اگر کشتی توقیف بکنند دوکشتی توقیف میکنیم
۷
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
الحمدلله رب العالمین
۸
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۷ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
همه ادعا می‌کنند فقط شماها راستگو هستید
۴
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۱ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
با جهاد تبیین بهاشون مقابله می کنیم
۸
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۲ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
بدبختهای یانکی(آمریکا) دست به چه کثافت کاریهایی میزنند.
۹
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۱ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
شما هم تنگه هرمز را قفل کنید و رمز گذاری کنید.
۱۱
۱۰
پاسخ دادن
