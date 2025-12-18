رئیس پلیس فتای پایتخت در خصوص انتشار بدافزاری به نام یکی از اپلیکیشن‌های بانکی ظرف چند ساعت گذشته هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: کلاهبرداران سایبری با درج عناوین دروغین در گروه‌ها و کانال‌های موجود در پیام رسان‌ها و حتی نتایج موتور جستجوگر گوگل، با اسامی مشابه با نام بانک‌ها، سعی در انتشار بدافزار‌های جعلی داشته و به دنبال سرقت اطلاعات بانکی شما هستند.

وی افزود : کلیک برروی لینک‌های جعلی و دانلود برنامک‌ها خارج از سکو‌های امن و مطمئن ممکن است منجر به هک گوشی و سرقت اینترنتی از حساب بانکی شما شود. با باز نکردن لینک‌های مشکوک مراقب دارایی‌ها وحریم خصوصی خود در فضای مجازی باشید.

او ادامه داد: با فعال سازی ورود دو مرحله‌ای برای پیام رسان‌های داخلی، خارجی، حتی ایمیل‌ها و جیمیل‌های شخصیتان از نقض حریم خصوصی و شخصی تان جلوگیری به‌عمل آورید.

منبع: مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا تهران بزرگ

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۰۳:۳۵ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
ترتیبی دهید هیچگونه لینکی در پیامک باز نشود
۰
۱
پاسخ دادن
