باشگاه خبرنگاران جوان - سردار داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: کلاهبرداران سایبری با درج عناوین دروغین در گروهها و کانالهای موجود در پیام رسانها و حتی نتایج موتور جستجوگر گوگل، با اسامی مشابه با نام بانکها، سعی در انتشار بدافزارهای جعلی داشته و به دنبال سرقت اطلاعات بانکی شما هستند.
وی افزود : کلیک برروی لینکهای جعلی و دانلود برنامکها خارج از سکوهای امن و مطمئن ممکن است منجر به هک گوشی و سرقت اینترنتی از حساب بانکی شما شود. با باز نکردن لینکهای مشکوک مراقب داراییها وحریم خصوصی خود در فضای مجازی باشید.
او ادامه داد: با فعال سازی ورود دو مرحلهای برای پیام رسانهای داخلی، خارجی، حتی ایمیلها و جیمیلهای شخصیتان از نقض حریم خصوصی و شخصی تان جلوگیری بهعمل آورید.
منبع: مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا تهران بزرگ