رئیس سرویس اطلاعات مصر تأکید کرد قرارداد خرید گاز از رژیم صهیونیستی یک معامله صرفاً تجاری و اقتصادی است و هیچ جنبه سیاسی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  ضیاء رشوان، رئیس سرویس اطلاعات دولتی مصر در اظهارات جدید خود، با اشاره به قرارداد خرید گاز از رژیم صهیونیستی، گفت که این قرارداد فقط جنبه «تجاری» دارد و «سیاسی نیست».

او در بیانیه‌ای گفت: «این قرارداد یک معامله کاملاً تجاری است که بر اساس ملاحظات کاملاً اقتصادی و سرمایه‌گذاری منعقد شده و هیچ گونه ابعاد یا تفاهم سیاسی را در بر نمی‌گیرد.»

رشوان افزود: «این توافق به وضوح در راستای منافع استراتژیک مصر است، یعنی تقویت جایگاه آن به عنوان تنها مرکز منطقه‌ای تجارت گاز در مدیترانه شرقی.»

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی شب گذشته اعلام کرد که تل‌آویو قراردادی را برای تامین گاز طبیعی مصر تصویب کرده است. ادعا شده این بزرگ‌ترین قرارداد گازی رژیم صهیونیستی است و حدود ۳۵ میلیارد دلار ارزش دارد. 

پیش از این، رسانه‌های عبری مدعی شده بودند که نتانیاهو قصد دارد به مناسبت تایید این قرارداد گازی به مصر سفر کرده و با رئیس جمهور این کشور دیدار کند. با این حال، اندکی بعد منابع گزارش دادند که مصر تمایلی به برگزاری چنین دیداری ندارد. گفته شده است که علیرغم تمایل تل‌آویو و واشنگتن برای برگزاری این دیدار، مصر به دلیل اختلافات مهم با رژیم صهیونیستی از جمله موضوعات مرتبط با نوار غزه و مدیریت گذرگاه رفح، از برگزاری این ملاقات خودداری کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: صادرات گاز ، مصر ، رژیم صهیونیستی
