پس از مصر، رژیم اسرائیل با سوریه برای انعقاد قرارداد گازی درحال مذاکره است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کانال ۱۴ رژیم تروریستی اسرائیل شامگاه پنجشنبه فاش کرد که مذاکراتی بین رژیم تروریستی اسرائیل و سوریه برای یک قرارداد گازی (گاز فلسطین) در حال انجام است.

این خبر پس از آن منتشر شد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، عصر چهارشنبه قرارداد گازی (گاز فلسطین) با مصر به ارزش ۱۱۲ میلیارد شِکِل (تقریبا ۳۵ میلیارد دلار) را تصویب کرد که بزرگترین قرارداد از این نوع در تاریخ این رژیم تروریستی از زمان تاسیس آن است.

نخست‌وزیر اسرائیل تصریح کرد که این توافق با شرکت آمریکایی شِورون پس از تضمین منافع امنیتی و حیاتی اسرائیل به تصویب رسیده است، هرچند توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد. 

وی ادامه داد: «این توافق شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا گاز را با قیمتی مناسب در اختیار مردم اسرائیل قرار دهند و در عین حال، امکان دسترسی مصر به گاز را فراهم می‌کند.»

گزارش رسانه‌های صهیونیستی در حالی منتشر می‌شود که به گفته مقامات آمریکایی، دو طرف در حال مذاکره در مورد یک توافق امنیتی هستند که دولت آمریکا امیدوار است به زودی اعلام شود و راه را برای عادی‌سازی روابط میان دولت الجولانی و کابینه نتانیاهو هموار کند.

منبع: خبرگزاری معا

