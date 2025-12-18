باشگاه خبرنگاران جوان _ داوود آبیان با اشاره به بازدید کارشناسان معاونت گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به همراه کارشناس مسئول استانی بهمنظور ارزیابی و تهیه پرونده ثبت جهانی روستای کویری مصر، گفت: روستای مصر، واقع در دل کویر مرکزی ایران (حدود ۴۵ کیلومتری شرق جندق و ۶۰ کیلومتری شمال خور)، در ابتدا با محیطی سخت، پوشش گیاهی کم و نوسانات شدید دمایی روبهرو بود.
سرپرست معاونت گردشگری استان اصفهان با اشاره به داستان شکلگیری این روستا که حدود یک قرن پیش رخداده است، ادامه داد: بر اساس منابع موجود، بنیانگذار این سکونتگاه، فردی چوپان به نام یوسف بود. این منطقه که در ابتدا بانامهایی چون کلاته یوسف یا مزرعه یوسف شناخته میشد، پس از حفر چاهی عمیق توسط ایشان و فراهم شدن امکان سکونت بیشتر، به چاه دراز شهرت یافت.
آبیان افزود: اما یوسف تمایلی به ماندن این نام نداشت و با الهام از ارجاعی تاریخی به داستان حضرت یوسف(ع) و سرزمین مصر، پیشنهاد داد نام روستا را مصر بگذارند که موردپذیرش اهالی قرار گرفت.
او در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت این ارزیابی تأکید و تصریح کرد: تیم کارشناسی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از ظرفیتها و قابلیتهای منحصربهفرد روستای مصر بازدید کردهاند. هدف از این بازدید، مستندسازی دقیق و تهیه پروندهای قوی برای ثبت جهانی این روستای تاریخی است.
سرپرست معاونت گردشگری استان اصفهان تأکید کرد: ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی روستای مصر، آن را به یکی از مقاصد کلیدی گردشگری استان اصفهان تبدیل کرده است که نیازمند توجه ویژه در سطح ملی و بینالمللی است.
ایرنا