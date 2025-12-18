باشگاه خبرنگاران جوان _ محسن حیدری اعلام کرد: فعالیت سامانه بارشی در استان طی روزهای اخیر موجب وقوع بارشهای قابل توجه شده است. در این میان، عباسآباد سمسور از توابع شهرستان بزمان با ثبت ۲۷.۵ میلیمتر بارش، بیشترین میزان بارندگی را در سطح استان به خود اختصاص داد.
مدیرکل هواشناسی استان افزود: طی این رخداد بارشی، در ۶۵ ایستگاه هواشناسی و بارانسنجی استان بارندگی گزارش شد که از جمله آنها میتوان به زاهدان با ۵.۲، چانعلی ۱۳، خاش ۹، چاه کمال ۱۶.۵ و توتان ۲۴ میلیمتر اشاره کرد.
حیدری با اشاره به ادامه فعالیت سامانه بارشی، گفت: روزهای جمعه و شنبه شرایط برای افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق، تگرگ و وزش تندباد لحظهای در نقاط مختلف استان فراهم خواهد بود. همچنین از روز یکشنبه، کاهش دما بهویژه در نیمه شمالی استان پیشبینی میشود.
وی در پایان با تاکید بر رعایت نکات ایمنی افزود: با توجه به احتمال بارشهای رگباری و جاری شدن روانآبها، پرهیز از اسکان در حاشیه مسیلها، فعالیتهای کوهنوردی و چرای دام در ارتفاعات توصیه میشود.
منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان