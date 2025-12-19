گروه هکری حنظله در عملیاتی به‌نام «اختاپوس» به تلفن نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی نفوذ کرد و اسناد حساس را افشا نمود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهسا حنیفه - در پی حرکت سایبری گروه حنظله مبنی بر نفوذ به تلفن همراه نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، موجی از نگرانی‌ها در محافل امنیتی تل‌آویو ایجاد شده که نشان‌دهنده شکاف‌های عمیق در دیوار‌های سایبری این رژیم است.

زلزله زیرزمینی گریبان‌گیر بنت

در عرصه پرتلاطم جنگ‌های سایبری، گروه حنظله همچون یک زلزله زیرزمینی، پایه‌های ادعایی نفوذناپذیری رژیم صهیونیستی را لرزاند. این گروه با انتشار بیانیه‌ای قاطع، اعلام کرد که در چارچوب عملیات موسوم به «اختاپوس»، موفق به دسترسی به تلفن همراه شخصی نفتالی بنت، نخست‌وزیر سابق این رژیم، شده و حجم عظیمی از داده‌های محرمانه را استخراج کرده است. این اقدام نه‌تنها یک پیروزی فنی به شمار می‌رود، بلکه ابعادی روانی و سیاسی عمیق دارد که امنیت اطلاعاتی مقامات ارشد تل‌آویو را به عنوان یک ساختار «شکننده» و آسیب‌پذیر توصیف می‌کند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، دستگاه هک‌شده یک آیفون ۱۳ بوده که حاوی فهرست تماس‌های محرمانه با مقامات بلندپایه، مکاتبات داخلی حساس، اسناد سیاسی و حتی تصاویر شخصی است. این داده‌ها که برخی از آنها به ژوئیه ۲۰۲۵ بازمی‌گردد، شامل پیش‌نویس نامه‌های رسمی و یادداشت‌هایی است که اختلافات داخلی در کابینه رژیم را برملا می‌سازد، از جمله توصیف وزیر امنیت داخلی به عنوان یک «ریسک سیاسی» برای ائتلاف حاکم. چنین افشاگری‌هایی، که ریشه در ضعف‌های ساختاری سیستم‌های حفاظتی رژیم دارد، نشان می‌دهد چگونه فناوری‌های پیشرفته غربی نیز در برابر تاکتیک‌های نوین سایبری ناتوان مانده‌اند.

در این میان، واکنش دفتر بنت که تنها به بررسی نهاد‌های امنیتی بسنده کرده، بدون تأیید یا تکذیب رسمی، حاکی از سردرگمی و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر یک شکست بزرگ است. رسانه‌های خارجی مانند بلومبرگ و تایمز آو اسرائیل گزارش داده‌اند که بنت ابتدا ادعای هک را رد کرد، اما بعداً پذیرفت که حساب تلگرامش نفوذ شده، که این تناقض خود گواهی بر عمق بحران است.

روابط پنهان افشا: چتر اختاپوس بر سر دیپلماسی جهانی

یکی از جنبه‌های تکان‌دهنده این عملیات، افشای فهرست مخاطبان بنت است که نام‌هایی، چون رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سال ۲۰۱۹، در آن می‌درخشد و سؤالاتی جدی درباره ارتباطات پشت‌پرده و بی‌طرفی نهاد‌های بین‌المللی ایجاد کرده است. این افشاگری، که بخشی از داده‌های استخراج‌شده از تلفن بنت را تشکیل می‌دهد، نه‌تنها حریم خصوصی یک مقام سابق را نقض کرده، بلکه می‌تواند بر روابط دیپلماتیک تأثیرگذار باشد.

اسناد منتشرشده همچنین به سیاست‌های مربوط به زندانیان امنیتی، اقدامات اقتصادی علیه حماس و پیشنهاد‌هایی درباره مناطق تحت مدیریت تشکیلات خودگردان فلسطین اشاره دارد، که نام شماری از وزیران ارشد رژیم در آن ذکر شده و نشان‌دهنده برنامه‌ریزی‌های پنهان برای تشدید فشار‌ها بر محور مقاومت است. چنین نفوذی می‌تواند پیامد‌های بلندمدتی داشته باشد؛ برای نمونه، افزایش بی‌اعتمادی به نهاد‌هایی مانند آژانس اتمی، که ممکن است منجر به بازنگری در پروتکل‌های نظارتی شود. رسانه‌های اسرائیلی مدعی دست داشتن دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در این حمله شده‌اند، ادعایی که گروه حنظله با تمسخر بنت – که خود سابقه مدیریت شرکت سایبری دارد – پاسخ داده و امنیت رژیم را «شکننده» خوانده است.

در آینده، این رویداد می‌تواند به تشدید رقابت سایبری منجر شود، جایی که رژیم صهیونیستی برای جبران، حملات متقابلی ترتیب دهد، اما ضعف‌های ساختاری‌اش ممکن است به شکست‌های بیشتری بیانجامد و محور مقاومت را در موقعیت برتری قرار دهد.

پیامد‌های امنیتی: زخم‌هایی که آینده رژیم را تهدید می‌کند

در پی این افشاگری گسترده، که شامل هزاران شماره تلفن، پیام‌های خصوصی، عکس‌ها و چت‌های بنت می‌شود، نهاد‌های امنیتی رژیم صهیونیستی به تکاپو افتاده و تحقیقات رسمی را آغاز کرده‌اند، اما این واکنش دیرهنگام تنها بر عمق بحران تأکید می‌کند.
داده‌های افشاشده که بخشی از آنها به دوره نخست‌وزیری بنت (۲۰۲۱-۲۰۲۲) مربوط می‌شود، حاوی بحث‌هایی درباره سیاست‌های داخلی، انتقاد از وزرا و مسائل امنیتی مرتبط با حماس است و می‌تواند پیامد‌های سیاسی جدی برای تل‌آویو به همراه داشته باشد. از منظر آینده‌نگرانه، چنین رویداد‌هایی نه‌تنها اعتماد عمومی به سیستم‌های ارتباطی را زیر سؤال می‌برد، بلکه می‌تواند به عنوان اهرمی برای فشار‌های دیپلماتیک عمل کند، به ویژه در مذاکرات هسته‌ای که بی‌طرفی آژانس اتمی اکنون بیش از پیش مورد تردید است.

گروه حنظله پیشتر حملات سایبری علیه اهداف رژیم صهیونیستی انجام داده و این عملیات را بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر می‌داند که امنیت مقامات ارشد را هدف قرار می‌دهد.

در نهایت، این عملیات اختاپوس نه‌تنها یک ضربه فنی، بلکه نمادی از تغییر موازنه قدرت در عرصه سایبری است که می‌تواند به تقویت جبهه مقاومت و تضعیف هژمونی رژیم صهیونیستی بیانجامد، و جهان را به سمت یک نظم جدید سایبری سوق دهد.

برچسب ها: نفتالی بنت ، رژیم صهیونیستی ، افشا گری
خبرهای مرتبط
خاخام ضدصهیونیسم: موجودیت صهیونیستی در مسیر فروپاشی است + فیلم
مصر: قرارداد گاز با تل‌آویو صرفاً تجاری است، نه سیاسی
۸۵۰ هزار آواره در مسیر سیلاب؛ هشدار سازمان ملل درباره غزه + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
سرباز ایران اسلامی
۱۳:۰۵ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
سلام. این رژیم جعلی صهيونيستي اشغالگر باید توسط تمام مسلمانان و کشورهای اسلامی نابود و از بین برود و کشور فلسطین و قبله اول مسلمین آزاد شود. إن شاء الله.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
خداوند نگهدارتان هرکه و هر جا هستید.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۸ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
حنظله ماشاالله
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۵ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
هیچ پیشرفتی حاصل نشده چون تورم و فشار اقتصادی کمر همه رو بریده مخصوصا بازنشسته ها و کم درآمدها.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۲ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
جالبه دشمن خارجی نفوذ کردید ولی در داخل مشکل دارید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
اینا خوبه اما بچسبید به پدافند خوب و خرید جنگنده
۰
۰
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۰۹:۵۸ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
درود بر گرو ه حنظله نابود کنید تمام بنیان این جنایتکار کودک کش وحشی را
۰
۰
پاسخ دادن
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
پیدا شدن پهپاد جاسوسی روسیه در خاک ترکیه
یک کشتی تجاری برای نخستین بار در دو سال گذشته از دریای سرخ عبور کرد
ترامپ به دنبال فرود دوباره انسان بر ماه تا سال ۲۰۲۸ است
دبی و شارجه زیر آب رفتند
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
جنگنده‌های عراق دو مخفیگاه داعش را نابود کردند
رایزنی فواد حسین با مقامات ایتالیایی درباره ایران و منطقه
کاردینال پیزابلا برای جشن‌های کریسمس وارد غزه شد
پوتین: روسیه مایل است سال آینده را در صلح سپری کند
آخرین اخبار
آمریکا هفت چهره نزدیک به مادورو را تحریم کرد
الجزیره: پنج نکته کلیدی از کنفرانس مطبوعاتی پایان سال مارکو روبیو
هنرمندان بلژیک علیه یورویژن؛ اسرائیل را مثل روسیه اخراج کنید
نتانیاهو کلید جنگ و صلح را به آمریکا می‌برد
دبی و شارجه زیر آب رفتند
اعتراض بابانوئل‌ها به گرانی با سرقت کریسمسی در کانادا!
پیدا شدن پهپاد جاسوسی روسیه در خاک ترکیه
سازمان ملل: قحطی غزه از بین رفته، اما خطر آن همچنان باریکه را تهدید می‌کند
هشدار کالاس: اختلافات اروپا «هدیه» به پوتین است
حکیم: عراق نباید صندوق پیام یا میدان جنگ دیگران باشد
روبیو: پیشرفت‌هایی در مذاکرات اوکراین حاصل شده است
افشای تنش عصبی ترامپ پشت در‌های بسته کاخ سفید
واکنش تند مسکو به وام ۹۰ میلیارد یورویی اروپا به اوکراین
ترامپ به دنبال فرود دوباره انسان بر ماه تا سال ۲۰۲۸ است
جنگنده‌های عراق دو مخفیگاه داعش را نابود کردند
آفریقای جنوبی در واکنش به حملات ترامپ خواستار اتحاد مردم شد
آکسیوس: فرستاده کاخ سفید با مشاوران امنیتی اوکراین و اروپا دیدار می‌کند
پوتین، خطاب به روته: سواد نداری؟ استراتژی جدید آمریکا را بخوان!
حملات سایبری به سامانه‌های پدافندی روسیه با استفاده از هوش مصنوعی
رایزنی فواد حسین با مقامات ایتالیایی درباره ایران و منطقه
پوتین: روسیه مایل است سال آینده را در صلح سپری کند
کاردینال پیزابلا برای جشن‌های کریسمس وارد غزه شد
یک کشتی تجاری برای نخستین بار در دو سال گذشته از دریای سرخ عبور کرد
پوتین: منظورم از «خوک‌های اروپایی» شخص خاصی نبود
اوکراین و روسیه اجساد سربازان کشته‌شده را تبادل کردند
حماس: مذاکرات آمریکا باید نقض آتش‌بس توسط اسرائیل را پایان دهد
ترامپ جنگ با ونزوئلا را رد نکرد
پوتین: اتحادیه اروپا با «دزدی» از دارایی‌های روسیه شکست می‌خورد
اسرائیل مدعی بازداشت شهروند روسی به اتهام جاسوسی برای ایران شد
شیوع گسترده وبا و فلج اطفال در غزه؛ سازمان‌های بشردوستانه هشدار فاجعه انسانی می‌دهند