باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهسا حنیفه - در پی حرکت سایبری گروه حنظله مبنی بر نفوذ به تلفن همراه نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین رژیم صهیونیستی، موجی از نگرانیها در محافل امنیتی تلآویو ایجاد شده که نشاندهنده شکافهای عمیق در دیوارهای سایبری این رژیم است.
در عرصه پرتلاطم جنگهای سایبری، گروه حنظله همچون یک زلزله زیرزمینی، پایههای ادعایی نفوذناپذیری رژیم صهیونیستی را لرزاند. این گروه با انتشار بیانیهای قاطع، اعلام کرد که در چارچوب عملیات موسوم به «اختاپوس»، موفق به دسترسی به تلفن همراه شخصی نفتالی بنت، نخستوزیر سابق این رژیم، شده و حجم عظیمی از دادههای محرمانه را استخراج کرده است. این اقدام نهتنها یک پیروزی فنی به شمار میرود، بلکه ابعادی روانی و سیاسی عمیق دارد که امنیت اطلاعاتی مقامات ارشد تلآویو را به عنوان یک ساختار «شکننده» و آسیبپذیر توصیف میکند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، دستگاه هکشده یک آیفون ۱۳ بوده که حاوی فهرست تماسهای محرمانه با مقامات بلندپایه، مکاتبات داخلی حساس، اسناد سیاسی و حتی تصاویر شخصی است. این دادهها که برخی از آنها به ژوئیه ۲۰۲۵ بازمیگردد، شامل پیشنویس نامههای رسمی و یادداشتهایی است که اختلافات داخلی در کابینه رژیم را برملا میسازد، از جمله توصیف وزیر امنیت داخلی به عنوان یک «ریسک سیاسی» برای ائتلاف حاکم. چنین افشاگریهایی، که ریشه در ضعفهای ساختاری سیستمهای حفاظتی رژیم دارد، نشان میدهد چگونه فناوریهای پیشرفته غربی نیز در برابر تاکتیکهای نوین سایبری ناتوان ماندهاند.
در این میان، واکنش دفتر بنت که تنها به بررسی نهادهای امنیتی بسنده کرده، بدون تأیید یا تکذیب رسمی، حاکی از سردرگمی و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر یک شکست بزرگ است. رسانههای خارجی مانند بلومبرگ و تایمز آو اسرائیل گزارش دادهاند که بنت ابتدا ادعای هک را رد کرد، اما بعداً پذیرفت که حساب تلگرامش نفوذ شده، که این تناقض خود گواهی بر عمق بحران است.
یکی از جنبههای تکاندهنده این عملیات، افشای فهرست مخاطبان بنت است که نامهایی، چون رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی از سال ۲۰۱۹، در آن میدرخشد و سؤالاتی جدی درباره ارتباطات پشتپرده و بیطرفی نهادهای بینالمللی ایجاد کرده است. این افشاگری، که بخشی از دادههای استخراجشده از تلفن بنت را تشکیل میدهد، نهتنها حریم خصوصی یک مقام سابق را نقض کرده، بلکه میتواند بر روابط دیپلماتیک تأثیرگذار باشد.
اسناد منتشرشده همچنین به سیاستهای مربوط به زندانیان امنیتی، اقدامات اقتصادی علیه حماس و پیشنهادهایی درباره مناطق تحت مدیریت تشکیلات خودگردان فلسطین اشاره دارد، که نام شماری از وزیران ارشد رژیم در آن ذکر شده و نشاندهنده برنامهریزیهای پنهان برای تشدید فشارها بر محور مقاومت است. چنین نفوذی میتواند پیامدهای بلندمدتی داشته باشد؛ برای نمونه، افزایش بیاعتمادی به نهادهایی مانند آژانس اتمی، که ممکن است منجر به بازنگری در پروتکلهای نظارتی شود. رسانههای اسرائیلی مدعی دست داشتن دستگاههای اطلاعاتی ایران در این حمله شدهاند، ادعایی که گروه حنظله با تمسخر بنت – که خود سابقه مدیریت شرکت سایبری دارد – پاسخ داده و امنیت رژیم را «شکننده» خوانده است.
در آینده، این رویداد میتواند به تشدید رقابت سایبری منجر شود، جایی که رژیم صهیونیستی برای جبران، حملات متقابلی ترتیب دهد، اما ضعفهای ساختاریاش ممکن است به شکستهای بیشتری بیانجامد و محور مقاومت را در موقعیت برتری قرار دهد.
در پی این افشاگری گسترده، که شامل هزاران شماره تلفن، پیامهای خصوصی، عکسها و چتهای بنت میشود، نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی به تکاپو افتاده و تحقیقات رسمی را آغاز کردهاند، اما این واکنش دیرهنگام تنها بر عمق بحران تأکید میکند.
دادههای افشاشده که بخشی از آنها به دوره نخستوزیری بنت (۲۰۲۱-۲۰۲۲) مربوط میشود، حاوی بحثهایی درباره سیاستهای داخلی، انتقاد از وزرا و مسائل امنیتی مرتبط با حماس است و میتواند پیامدهای سیاسی جدی برای تلآویو به همراه داشته باشد. از منظر آیندهنگرانه، چنین رویدادهایی نهتنها اعتماد عمومی به سیستمهای ارتباطی را زیر سؤال میبرد، بلکه میتواند به عنوان اهرمی برای فشارهای دیپلماتیک عمل کند، به ویژه در مذاکرات هستهای که بیطرفی آژانس اتمی اکنون بیش از پیش مورد تردید است.
گروه حنظله پیشتر حملات سایبری علیه اهداف رژیم صهیونیستی انجام داده و این عملیات را بخشی از یک استراتژی گستردهتر میداند که امنیت مقامات ارشد را هدف قرار میدهد.
در نهایت، این عملیات اختاپوس نهتنها یک ضربه فنی، بلکه نمادی از تغییر موازنه قدرت در عرصه سایبری است که میتواند به تقویت جبهه مقاومت و تضعیف هژمونی رژیم صهیونیستی بیانجامد، و جهان را به سمت یک نظم جدید سایبری سوق دهد.