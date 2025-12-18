یکی از دو ملی پوش اسکی آلپاین بانوان کشورمان که در اردوی ایتالیا به سر می‌برد، دچار حادثه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی آماده‌سازی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان کشورمان که در ایتالیا در حال پیگیری بود، با یک اتفاق تلخ همراه شد.

مریم کیاشمشکی امروز و در جریان تمرینات تیم ملی به علت تداوم بارش باران در پیست محل اردو، دچار حادثه و با شکستگی از ناحیه پای راست مواجه شد.

این در حالی است که قرار بود دو ملی پوش بانوی اسکی آلپاین کشورمان در دو مسابقه انتخابی شرکت کنند تا تکلیف نماینده اعزامی به المپیک زمستانی ۲۰۲۶ مشخص شود. با این حساب به نظر می‌رسد صدف ساوه‌شمشکی بدون برگزاری انتخابی، راهی بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۶ شود.

گفتنی است میترا کلهر سرمربیگری تیم ملی را بر عهده دارد.

منبع: مهر

برچسب ها: اسکی ، مسابقات اسکی
فارس آماده میزبانی مسابقات ملی و آسیایی رشته اسکی است
مسابقات بین‌المللی اسکی -ایتالیا :
اسکی بین‌المللی ایتالیا؛ پایان کار نمایندگان ایران
اسکی بین‌المللی ایتالیا؛ پایان کار نمایندگان ایران
