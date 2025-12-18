بر اثر بارش باران و طغیان رودخانه ها، ۱۷ راه روستایی در شرق هرمزگان مسدود شده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان -مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: این راه‌ها بر اثر طغیان رودخانه در شهرستان‌های میناب، سیریک و جاسک مسدود شده است.

مهرداد حسن زاده افزود: تلاش نیرو‌های راهداری برای بازگشایی مسیر‌ها ادامه دارد.

منبع: صداوسیما

