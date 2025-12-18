تیم ملی اسکیت رولبال مردان ایران با کاپیتان مازندرانی خود در هفتمین دوره مسابقات جام جهانی اسکیت رولبال بر سکوی سوم ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری- سینا صفی یاری کاپیتان عباس آبادی از گلزنان و ستون‌های اصلی و تاثیرگذار تیم ملی اسکیت رولبال ایران در رقابت‌های جام جهانی اسکیت رولبال ۲۰۲۵ دبی امارات بود.

تیم ملی ایران در مرحله مقدماتی با برتری مقابل تیم‌های آرژانتین، فیلیپین و فرانسه، جواز صعود به مرحله نیمه نهایی را کسب کرد.

شکست تیم ملی اسکیت رولبال ایران در این مرحله برابر کنیا مانع صعود به دیدار فینال شد.

در دیدار سخت و نفسگیر رده بندی، تیم ملی ایران در وقت‌های اضافه توانست با برتری ۹ بر ۸ مقابل مصر در جایگاه سوم جام جهانی اسکیت رولبال ۲۰۲۵ امارات قرار بگیرد.

