سرمربی تیم فوتبال تراکتور گفت: امروز هیجانات زیادی را تجربه کردیم، باید به تیمم تبریک بگویم؛ نشان دادیم تیمی متحد هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم فوتبال تراکتور تبریز در نشست خبری بعد از دیدار با پرسپولیس اظهار داشت: نمی‌دانم صحبت را از کجا شروع کنم؛ از اواخر بازی بگویم یا از ابتدا امروز هیجانات زیادی را تجربه کردیم. باید به تیمم تبریک بگویم؛ نشان دادیم تیمی متحد هستیم.

وی ادامه داد: ما در طول بازی چهار موقعیت مسلم داشتیم و می‌توانستیم کار را در ۹۰ دقیقه تمام کنیم. موقعیت جدی به حریف ندادیم. حریف در لحظه آخر و در یک صحنه پنجاه‌پنجاه مشکوک، به گل رسید که معمولاً چنین صحنه‌هایی به نفع تیم حریف سوت زده می‌شود.

اسکوچیچ افزود: در ادامه با تعویض‌ها خواستیم بازی را در دست بگیریم. به بازیکنانم گفتم می‌توانیم ادامه دهیم و کار را تمام کنیم. کارت قرمز نادری شوک بعدی بود که با جابه‌جایی نفرات آن را مدیریت کردیم. با ۱۰ یار هم شانس پیروزی داشتیم.

سرمربی تراکتور ادامه داد: در ضربات پنالتی، دو پنالتی را از دست دادیم؛ اتفاقی دیوانه‌وار و شوک بزرگی بود. شادی گل تحریک‌آمیز بازیکنان پرسپولیس را خدا خیلی سریع جواب داد. امروز تیم بودیم و همه از جان مایه گذاشتند.

وی در خصوص غیبت دوماگوی دروژدک بیان کرد: بدشانسی ما برای این بازی از قبل از مسابقه شروع شد. سه بازیکن دچار مشکل شدند. دوماگوی تب شدیدی داشت و مجبور شد در هتل بماند و استراحت کند. مهدی هاشم‌نژاد و دانیال اسماعیلی‌فر با درد بازی را شروع کردند و دانیال در پایان بازی دچار تب و لرز شد. هر دو با وجود مشکل، بازی کردند.

اسکوچیچ درباره پنالتی از دست‌رفته امیرحسین حسین‌زاده و اینکه چه صحبت‌هایی انجام شد تا او در مرحله دوم پنالتی را به گل تبدیل کند، گفت: تیم من متفاوت است و هر کدام از بازیکنان شخصیت خودشان را نشان دادند. با وجود تمام مشکلات، شخصیت بزرگ‌شان را به نمایش گذاشتند. پارسال هم این را نشان دادیم. حتی اگر پنالتی دوم هم از دست می‌رفت، کار به پنالتی سوم می‌کشید.

اسکوچیچ ادامه داد: به لحاظ ذهنی، بازی بسیار پرفشار بود. بازگشت بعد از گل در ثانیه‌های پایانی، روحیه‌ای قوی می‌خواهد. بازی بی‌نظیر و فوق‌العاده‌ای بود. گاهی موضوع فقط تاکتیک‌های داخل زمین نیست؛ باید از نظر ذهنی قوی باشیم. علی‌رغم تمام مشکلات قبل از بازی و حین مسابقه، توانستیم این دیدار را به نفع خودمان تمام کنیم.

وی در خصوص برنامه‌هایش در نیم‌فصل گفت: اگر بخواهم از برنامه‌هایم بگویم، شب بازی معمولاً کاملاً بی‌خواب می‌شوم و چند بازی تماشا می‌کنم یا پادکست گوش می‌دهم. استراتژی فعلی من همین است. تقویت تیم را به بعد موکول می‌کنم. از این برد خوشحال هستم، اما به فکر بهتر شدن نیز هستیم. باید ریکاوری و بازتوانی انجام دهیم و فشار فیزیکی و روانی شدید را از روی تیم برداریم.

سرمربی تراکتور درباره کیفیت چمن ورزشگاه گفت: همیشه بهترین را خواسته‌ام. زمین امروز قابل استفاده بود و از زمین بنیان‌دیزل به‌مراتب بهتر است؛ به‌خصوص اینکه اینجا شانس حضور هوادارانمان را هم داریم.

برچسب ها: دراگان اسکوچیچ ، تراکتور ، پرسپولیس ، جام حذفی فوتبال
خبرهای مرتبط
جام حذفی فوتبال؛
تراکتور ۱ (۸) _ (۷) ۱ پرسپولیس/ برد سرخپوشان تبریزی با درخشش بیرانوند در ضیافت پنالتی‌ها
اوسمار: باید خیلی راحت بازی را تمام می‌کردیم
ترکیب تراکتور و پرسپولیس برای مصاف امروز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مراکش قهرمان جام عربی شد/ سومی مشترک برای عربستان و امارات با تصمیم عجیب فیفا
بیرانوند در ضربات پنالتی باتجربه‌تر از نیازمند عمل کرد/ پرسپولیس را شانس اول قهرمانی می‌دانم
شکایت باشگاه پرسپولیس از اتفاقات رخ داده در ورزشگاه یادگار امام تبریز
گل پرسپولیس به تراکتور صحیح و سالم بود/ تیم داوری خوب قضاوت کرد
ناپولی ۲ - ۰ میلان/ قهرمان سری آ به فینال سوپر جام ایتالیا رسید+ فیلم
صدرنشینی استراسبورگ و حضور فیورنتینا و کریستال پالاس در پلی آف/ یاران قلی زاده پیروز شدند
برای نخستین‌بار ایران میزبان رقابت‌های جهانی پدل شد
بازدید وزیر ورزش و جوانان از فرایند انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره انتشار برخی مطالب
آخرین اخبار
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره انتشار برخی مطالب
بازدید وزیر ورزش و جوانان از فرایند انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک
برای نخستین‌بار ایران میزبان رقابت‌های جهانی پدل شد
مراکش قهرمان جام عربی شد/ سومی مشترک برای عربستان و امارات با تصمیم عجیب فیفا
صدرنشینی استراسبورگ و حضور فیورنتینا و کریستال پالاس در پلی آف/ یاران قلی زاده پیروز شدند
ناپولی ۲ - ۰ میلان/ قهرمان سری آ به فینال سوپر جام ایتالیا رسید+ فیلم
بیرانوند در ضربات پنالتی باتجربه‌تر از نیازمند عمل کرد/ پرسپولیس را شانس اول قهرمانی می‌دانم
گل پرسپولیس به تراکتور صحیح و سالم بود/ تیم داوری خوب قضاوت کرد
شکایت باشگاه پرسپولیس از اتفاقات رخ داده در ورزشگاه یادگار امام تبریز
واکنش کنعانی زادگان به حذف پرسپولیس مقابل تراکتور
کمیته انضباطی: توهین هواداران مشمول کسر امتیاز می‌شود
بیرانوند: شاید تصمیمی بگیرم که خیلی‌ها ناراحت شوند/ من از پرسپولیس انتقام نگرفتم
عزیزی: از پیروانی و کریم باقری عذرخواهی می‌کنم/ بیرانوند بهترین پنالتی‌گیر است
پیروانی: کسی نگفته بود که به من و باقری فحاشی کنند
واکنش شمس آذر به رویارویی با تراکتور در جام حذفی + عکس
گیتی پسند و مس سونگون همچنان بر دور پیروزی
اسکوچیچ: نشان دادیم تیمی متحد هستیم
کسب مدال نقره کاراته‌کای کشور، در بیستمین دوره مسابقات بین‌المللی کاراته
کیا شمشکی شانس حضور در المپیک را از دست داد
اوسمار: باید خیلی راحت بازی را تمام می‌کردیم
اسامی داوران مرحله یک‌هشتم نهایی جام‌حذفی فوتبال
از جریمه نمایندگان ایران در آسیا تا حمایت فدراسیون فوتبال از طارمی + فیلم
تراکتور ۱ (۸) _ (۷) ۱ پرسپولیس/ برد سرخپوشان تبریزی با درخشش بیرانوند در ضیافت پنالتی‌ها
ممنوعیت ورود هواداران ایران و سه کشور دیگر به آمریکا
ترکیب تراکتور و پرسپولیس برای مصاف امروز
صادق گودرزی سرمربی تیم کشتی آزاد نوجوانان شد
شکایت استقلال از پرسپولیس رد شد
فوتبالیست اکوادوری به ضرب گلوله کشته شد
بازی دوستانه تیم ملی امید و آلومینیوم اراک لغو شد