بانک مرکزی روسیه می‌گوید به دلیل مسدود شدن دارایی‌های مسکو در موسسات مالی اتحادیه اروپا، درخواست غرامت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: «مطابق با موضع قبلی خود در مورد حفاظت از منافع مسکو، اعلام می‌کنیم که از بانک‌های اروپایی در دادگاه روسیه، به میزان دارایی‌های غیرقانونی نگهداری شده و سود از دست رفته ناشی از مسدود شدن و استفاده غیرقانونی از دارایی‌ها، غرامت درخواست می‌کنیم».

پس از آغاز جنگ اوکراین، اتحادیه اروپا ۲۴۷ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را که عمدتاً در نهاد مالی «یوروکلیر» در بروکسل نگهداری می‌شدند، مسدود کرد. 

یوروکلیر که اغلب از آن به عنوان «بانکِ بانک‌ها» یاد می‌شود، مثل یک گاوصندوق و دفتر ثبت دیجیتال بسیار بزرگ عمل کرده و دارایی‌های مالی دولت‌ها، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ را نگهداری می‌کند.

این اموال از سال ۲۰۲۲ تا کنون از دسترس روسیه خارج شده است. اتحادیه اروپا پیش از این قصد داشت سود این اموال را به عنوان کمک نظامی به اوکراین اهدا کند. اما استفاده از این دارایی‌ها گامی بسیار بحث‌برانگیز است، زیرا مقامات در بروکسل، پاریس و برلین می‌ترسیدند که این اقدام اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه دار کرده و سرمایه‌گذاری در اتحادیه اروپا کاهش پیدا کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: اموال بلوکه شده ، بانک مرکزی روسیه ، اتحادیه اروپا
