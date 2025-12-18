باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن دو قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی را به دلیل اعتراض به جنایات رژیم تروریستی اسرائیل تحریم خواهد کرد.

به گزارش رویترز، روبیو ادعا کرد: «دادگاه کیفری بین‌المللی همچنان به اقدامات سیاسی علیه اسرائیل ادامه می‌دهد و سابقه خطرناکی را ایجاد می‌کند که بر همه کشور‌ها تاثیر می‌گذارد.»

وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد که واشنگتن اقدامات دادگاه کیفری بین‌المللی را که شهروندان آمریکایی و اسرائیلی را تحت قضاوت خود قرار می‌دهد، تحمل نخواهود کرد.

از سوی دیگر، دادگاه کیفری بین‌المللی بیانیه‌ای در محکومیت تصمیم واشنگتن صادر و اعلام کرد: «ما تحریم‌های جدید آمریکا علیه دو عضو دادگاه را به شدت رد می‌کنیم.»

پیش از این در روز دوشنبه، کانال ۱۲ رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داد که دادگاه کیفری بین‌المللی درخواست تجدیدنظر اصلی این رژیم تروریستی علیه احکام بازداشت صادر شده علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را رد کرده است.

در حکمی که روز دوشنبه صادر شد، قضات تصمیم قبلی شعبه مقدماتی را تایید کردند که نتیجه گرفته بود هیچ «وضعیت جدیدی» وجود ندارد که دادستانی را ملزم به از سرگیری رسیدگی یا صدور اخطاریه جدید به رژیم تروریستی اسرائیل کند.

