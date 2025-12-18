وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد دو قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی به دلیل اعتراض به اقدامات رژیم صهیونیستی، هدف تحریم‌های واشنگتن قرار می‌گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن دو قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی را به دلیل اعتراض به جنایات رژیم تروریستی اسرائیل تحریم خواهد کرد.

به گزارش رویترز، روبیو ادعا کرد: «دادگاه کیفری بین‌المللی همچنان به اقدامات سیاسی علیه اسرائیل ادامه می‌دهد و سابقه خطرناکی را ایجاد می‌کند که بر همه کشور‌ها تاثیر می‌گذارد.»

وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد که واشنگتن اقدامات دادگاه کیفری بین‌المللی را که شهروندان آمریکایی و اسرائیلی را تحت قضاوت خود قرار می‌دهد، تحمل نخواهود کرد.

از سوی دیگر، دادگاه کیفری بین‌المللی بیانیه‌ای در محکومیت تصمیم واشنگتن صادر و اعلام کرد: «ما تحریم‌های جدید آمریکا علیه دو عضو دادگاه را به شدت رد می‌کنیم.»

پیش از این در روز دوشنبه، کانال ۱۲ رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داد که دادگاه کیفری بین‌المللی درخواست تجدیدنظر اصلی این رژیم تروریستی علیه احکام بازداشت صادر شده علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را رد کرده است.

در حکمی که روز دوشنبه صادر شد، قضات تصمیم قبلی شعبه مقدماتی را تایید کردند که نتیجه گرفته بود هیچ «وضعیت جدیدی» وجود ندارد که دادستانی را ملزم به از سرگیری رسیدگی یا صدور اخطاریه جدید به رژیم تروریستی اسرائیل کند.

منبع: آر تی

برچسب ها: دادگاه کیفری بین المللی ، تحریم دادگاه لاهه ، دادگاه لاهه
خبرهای مرتبط
انتقام دولت آمریکا از لاهه در حمایت از نتانیاهو + فیلم
عاقبت قاضی فرانسوی که علیه اسرائیل حکم داد + فیلم
تاوان صدور حکم بازداشت نتانیاهو!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اختاپوس سایبری: چنگال‌هایی که امنیت صهیونیست‌ها را درید
ژست‌های کانادا؛ نقاب حمایت، واقعیت همدستی
درگذشتگان سرشناس سال ۲۰۲۵
جسد مظنون تیراندازی در دانشگاه براون پیدا شد
ترامپ لایحه بودجه دفاعی ۹۰۱ میلیارد دلاری آمریکا را امضا کرد
استقبال مسکو از تصمیم اتحادیه اروپا برای عدم استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه
رژیم صهیونیستی حملات نظامی گسترده را در کرانه باختری تشدید کرد
داعش کشتن نیروهای آمریکایی در پالمیرای سوریه را «ضربه‌ای» به دشمنانش خواند
آمریکا با حمله به دو قایق در اقیانوس آرام، ۵ نفر را کشت
مکرون: اتحادیه اروپا باید خطوط ارتباطی با پوتین را باز کند
آخرین اخبار
مکرون: اتحادیه اروپا باید خطوط ارتباطی با پوتین را باز کند
درگذشتگان سرشناس سال ۲۰۲۵
داعش کشتن نیروهای آمریکایی در پالمیرای سوریه را «ضربه‌ای» به دشمنانش خواند
استقبال مسکو از تصمیم اتحادیه اروپا برای عدم استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه
جسد مظنون تیراندازی در دانشگاه براون پیدا شد
رژیم صهیونیستی حملات نظامی گسترده را در کرانه باختری تشدید کرد
ترامپ لایحه بودجه دفاعی ۹۰۱ میلیارد دلاری آمریکا را امضا کرد
آمریکا با حمله به دو قایق در اقیانوس آرام، ۵ نفر را کشت
ژست‌های کانادا؛ نقاب حمایت، واقعیت همدستی
اختاپوس سایبری: چنگال‌هایی که امنیت صهیونیست‌ها را درید
ترامپ: فرصتی برای پایان دادن به جنگ اوکراین داریم
آلمان و اسرائیل توافقنامه نظامی امضا کردند
اعلام آمادگی برزیل برای میانجی‌گری میام ونزوئلا و آمریکا
ترامپ مصرف ماده مخدر ماری‌جوانا را تسهیل می‌کند
هلند تحریم‌های آمریکا علیه دادگاه لاهه را محکوم کرد
دیوان کیفری بین‌المللی تحریم قضات خود از سوی آمریکا را محکوم کرد
حنظله گوشی نفتالی بنت را هک کرد؛ افشای اطلاعات سری در اوج جنگ سایبری
حمله آمریکا به عدالت بین‌المللی با تحریم قضات دادگاه لاهه
مسکو: از اروپا به دلیل بلوکه کردن اموال روسیه، درخواست غرامت خواهیم کرد
مذاکرات اسرائیل با سوریه برای صادرات گاز
مصر: قرارداد گاز با تل‌آویو صرفاً تجاری است، نه سیاسی
ادعای جدید واشنگتن درباره تحریم ناوگان نفتی ایران
ویتکاف فردا با میانجیگران آتش‌بس غزه دیدار می‌کند
حصول توافق اولیه بین نیرو‌های قسد و الجولانی
لوکاشنکو از استقرار موشک‌های اورشینک روسیه در خاک بلاروس خبر داد
خط و نشان روسیه برای آمریکا: آزمایش اتمی کنید، پاسخ می‌دهیم
رایزنی فرانسه، آمریکا و عربستان با ارتش لبنان در پاریس
هشدار زلنسکی به اروپا: بهای عدم حمایت از اوکراین خون است
رایزنی نظامی عراق و ناتو برای تقویت همکاری
زلنسکی: آمریکا فعلاً اوکراین را عضو ناتو نمی‌بیند