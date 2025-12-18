مسابقات هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال با پیروزی گیتی پسند و مس سونگون پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته نوزدهم مسابقات لیگ برتر فوتسال امروز پنجشنبه ۲۷ آذر با برگزاری پنج دیدار پیگیری شد که در مهمترین بازیها گیتی پسند و مس سونگون از سد حریفان خود عبور کردند.
نتایج دیدارهای امروز:
پالایش نفت شازند ۳ - ۶ گهر زمین سیرجان
گیتی پسند ۴ - ۰ جواد الائمه شهر کرد
عرشیا شهر قدس ۱ - ۱ پالایش نفت اصفهان
فولاد زرند ایرانیان ۳ - ۲ بهشتی سازه گرگان
سنایچ ساوه ۲ - ۳ مس سونگون
گیتی پسند با این پیروزی در صدر جدول ۴۹ امتیازی شد. مس سونگون با ۴۶ امتیاز در رتبه دوم و گهرزمین سیرجان با ۴۲ امتیاز در رده سوم قرار داردند و در تعقیب گیتی پسند هستند.