مدیر تیم فوتبال تراکتور بابت اتفاقات رخ داده در ورزشگاه یادگار امام از پیروانی و کریم باقری عذرخواهی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - خداداد عزیزی مدیر تیم فوتبال تراکتور پس از پیروزی تیمش مقابل پرسپولیس در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی اظهار کرد: صحنه گل پرسپولیس را دوباره ببینید. ۲ نفر بیرانوند را پرس می‌کردند.

او درباره ضربات پنالتی گفت: خدا آن بالا نشسته است. کنار زمین وقتی ۲ پنالتی ما خراب شد، به همه گفتم می‌بریم. بازی ماندگاری بود و یکسری توهین‌هایی دیدم که خوب نبود، هرچند از باقری و پیروانی عذرخواهی کردم. کاش این پیروزی خوب حواشی را کنارش نداشت. جو استادیوم‌ها این‌گونه است.

او درباره var گفت: به من نگفتند که bar قطع است اما باید بگویند. ما اصلا مطلع نبودیم.

عزیزی درباره صحبت های جواد خیابانی گفت: نظری ندارم او نظر خود را گفته است. از فوتبالیست ها خواهش می‌کنم پیگیر آن نباشند.

او در واکنش به صحبت‌های زشت ملی پوشان در بازی‌های اخیر گفت: شما یک مورد زیبنده در فوتبال می‌بینید؟ اگر پیدا کردید ما را هم خبر کنید. خواهش می کنم به خیابانی پیله ندهید.

او درباره زمین ورزشگاه یادگار امام تبریز گفت: کیفیت آن عالی بود و امیدوارم ترمیم شود تا به بازی الدحیل بروید. بیرانوند بهترین پنالتی‌گیری است که در تاریخ دیده ام. با اعتماد به او گفتم می‌بریم.