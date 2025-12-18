مدیر تیم فوتبال تراکتور بابت اتفاقات رخ داده در ورزشگاه یادگار امام از پیروانی و کریم باقری عذرخواهی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - خداداد عزیزی مدیر تیم فوتبال تراکتور پس  از پیروزی تیمش مقابل پرسپولیس در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی اظهار کرد: صحنه گل پرسپولیس را دوباره ببینید. ۲ نفر بیرانوند را پرس می‌کردند.

او درباره ضربات پنالتی گفت: خدا آن بالا نشسته است. کنار زمین وقتی ۲ پنالتی ما خراب شد، به همه گفتم می‌بریم. بازی ماندگاری بود و یکسری توهین‌هایی دیدم که خوب نبود، هرچند از باقری و پیروانی عذرخواهی کردم. کاش این پیروزی خوب حواشی را کنارش نداشت. جو استادیوم‌ها این‌گونه است.

او درباره var گفت: به من نگفتند که bar قطع است اما باید بگویند. ما اصلا مطلع نبودیم.

عزیزی درباره صحبت های جواد خیابانی گفت: نظری ندارم او نظر خود را گفته است. از فوتبالیست ها خواهش می‌کنم پیگیر آن نباشند.

او در واکنش به صحبت‌های زشت ملی پوشان در بازی‌های اخیر گفت: شما یک مورد زیبنده در فوتبال می‌بینید؟ اگر پیدا کردید ما را هم خبر کنید. خواهش می کنم به خیابانی پیله ندهید.

او درباره زمین ورزشگاه یادگار امام تبریز گفت: کیفیت آن عالی بود و امیدوارم ترمیم شود تا به بازی الدحیل بروید. بیرانوند بهترین پنالتی‌گیری است که در تاریخ دیده ام. با اعتماد به او گفتم می‌بریم.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۱ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
عجب دنیای عجیبیه غزال آسیا شده روباه آسیا دوست عزیز که این کامنت رو پخش می کنی با پرسپولیس مشکل داری چرا کامنت های علیه پرسپولیس فقط چاپ میشه
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۱ ۲۷ آذر ۱۴۰۴
آقای عزیزی اگر باخته بودی باز اینقدر مودب بودی
۱
۱
پاسخ دادن
