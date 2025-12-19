نماینده مجلس می‌گوید انتخابات تناسبی به سمت شفافیت حرکت می‌کند چون فهرستی که منتسب به یک جریان خاص است باید شفافیت بیشتری در عملکردش داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - رستگار یوسفی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره برگزاری انتخابات تناسبی گفت: با توجه به مباحث گسترده‌ای که در کمیسیون، مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین دستگاه‌هایی مانند وزارت کشور صورت گرفت، شرایطی فراهم شده است تا احزاب و تشکل‌های دارای شناسنامه هستند بتوانند در انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۵ نقش پررنگ‌تری ایفا کنند و زمینه مشارکت بیشتر را فراهم خواهند کرد.

نماینده مردم پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود و روانسر در مجلس اظهار کرد: انتخابات تناسبی ما را به سمت حزبی‌تر شدن انتخابات هدایت می‌کند؛ به‌گونه‌ای که فهرست‌های انتخاباتی از زمان ثبت‌نام مشخص هستند و با توجه به میزان آرایی که کسب می‌کنند، کرسی‌ها به‌صورت تناسبی میان فهرست‌ها توزیع می‌شود.

این نماینده مجلس می‌گوید در انتخابات دوره هشتم شوراها در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر نیز این روش اجرا خواهد شد و انتخابات را به صورت تناسبی و با حضور گسترده احزاب و تشکل‌های سیاسی خواهیم داشت.

یوسفی گفت: اجرای مدل تناسبی، زمینه مشارکت فعال احزاب شناسنامه‌دار و ثبت‌ شده در وزارت کشور را فراهم می‌کند و زمینه را برای مشارکت بخش‌هایی از کشور که تا حدودی دور بودند را فراهم می‌کند و این از مزایای انتخابات تناسبی است و برخلاف الگوی اکثریتی، شاهد حضور احزاب مختلف نخواهیم بود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بیان کرد: انتخابات تناسبی به سمت شفافیت حرکت می‌کند چون حزبی که یک فهرست انتخاباتی را معرفی می‌کند و کرسی‌های بیشتری به دست می‌آورد، پاسخگویی بیشتری خواهد داشت. فهرستی که منتسب به یک جریان خاص است، در قبال عملکردش هم پاسخگوی بهتری خواهد بود و هم باید شفافیت بیشتری در عملکردش داشته باشد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
انتخابات حزبی از انتخابات اشخاصی بهتر است بیشتر در کشورهای اروپایی و غربی شهرداری‌ها توسط رای مستقیم مردم انتخاب میشوند وقدرت اجرایی بالاتر دارند استاندار و شهردار باید توسط مردم انتخاب بشوند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۲۸ آذر ۱۴۰۴
اگر مشارکت کم باشه، با تناسب و بی تناسب، مشروعیت منتخبین زیر سواله
۱
۱
پاسخ دادن
