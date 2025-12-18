باشگاه شمس آذر قزوین با انتشار پوستری به استقبال رویارویی با تراکتور در جام حذفی فوتبال رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال تراکتور تبریز در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی پس از تساوی ۱ - ۱ مقابل پرسپولیس در ضربات پنالتی موفق شد با برتری ۸ - ۷ به پیروزی برسد و جواز حضور در مرحله بعدی را کسب کند.

تراکتوری‌ها در مرحله یک هشتم جام حذفی باید برابر شمس آذر قرار گیرند. دیداری که البته به واسطه میزبانی هر دو تیم در این مرحله باید با قرعه مجدد مشخص شدن میزبانی، به انجام برسد.

شمس آذر دقایقی بعد از صعود تراکتور به مرحله بعدی با یک طرح گرافیکی به استقبال این بازی جذاب رفت و با انتشار این پست و بکارگیری از نماد این فصل‌شان که یک اژد‌های سبز رنگ است و در بین هواداران شمس آذری به "بَبَم جان" معروف شده، از انتظارشان برای این تقابل خبر داده‌اند: حریف‌مون رو شناختیم، منتظرتون، بی‌صبرانه!