مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: در نیمه شرقی کشور و نواحی زاگرس شاهد کاهش محسوس دمای هوا خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب برای فعالیت سامانه بارشی در استان‌های فارس، بوشهر، کرمان و هرمزگان، برای این استان ها هشدار سطح قرمز صادر شده که احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی در این ۴ استان وجود دارد.

وی ادامه داد: استان‌های چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، جنوب و شرق خوزستان، اصفهان، یزد، شرق لرستان، جنوب مرکزی و جنوب قم، شاهد بارش باران خواهیم بود.

او بیان کرد: همچنین در جنوب و بخش‌هایی از جنوب شرق، مرکز، جنوب غرب دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی رگبار و رعدوبرق در مناطق کوهستانی و سردسیر برف و در برخی مناطق استان‌های ساحلی دریای خزر شمال شرق و دامنه و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی بارش پراکنده برف و باران پیش‌بینی می‌شود.

او توضیح داد: امشب در جنوب و بخش هایی از جنوب شرق،مرکز، جنوب غرب دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی رگبار و رعدوبرق در مناطق کوهستانی و سردسیر برف و در برخی مناطق استانهای ساحلی دریای خزر، شمال شرق و دامنه و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی بارش پراکنده باران و برف پیش بینی می شود. روز جمعه بارش در این مناطق ادامه خواهد داشت و در شرق و شمال شرق کشور بارش برف رخ می دهد.

وی تاکید کرد: امشب در فارس، نیمه جنوبی کرمان، بوشهر، نوار جنوبی خوزستان، هرمزگان و جزایر واقع در خلیج فارس و فردا در نیمه جنوبی کرمان، هرمزگان و جزایر واقع در تنگه هرمز بارش شدت خواهد داشت.

ضیائیان توضیح داد: روز شنبه در شمال شرق و برخی مناطق شرق، جنوب شرق، جنوب و مرکز کشور بارش رخ می دهد و روز یکشنبه - ۳۰ آذر - در برخی مناطق شمال شرق کشور بارش پراکنده پیش بینی می شود.

وی افزود: امشب در نوار شرقی، جمعه در بخش هایی از شمال شرق و جنوب شرق، شنبه و یکشنبه در برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور افزایش سرعت وزش باد پیش بینی می شود.

او بیان کرد: از جمعه تا یکشنبه در بیشتر مناطق واقع در نیمه شرقی مرکز و استان های واقع در دامنه های زاگرس دما کاهش می یابد.