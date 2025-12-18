مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: در نیمه شرقی کشور و نواحی زاگرس شاهد کاهش محسوس دمای هوا خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب برای فعالیت سامانه بارشی در استان‌های فارس، بوشهر، کرمان و هرمزگان، برای این استان ها هشدار سطح قرمز صادر شده  که احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی در این ۴ استان وجود دارد.

وی ادامه داد: استان‌های چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، جنوب و شرق خوزستان، اصفهان، یزد، شرق لرستان، جنوب مرکزی و جنوب قم، شاهد بارش باران خواهیم بود.

او بیان کرد: همچنین در جنوب و بخش‌هایی از جنوب شرق، مرکز، جنوب غرب دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی رگبار و رعدوبرق در مناطق کوهستانی و سردسیر برف و در برخی مناطق استان‌های ساحلی دریای خزر شمال شرق و دامنه و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی بارش پراکنده برف و باران پیش‌بینی می‌شود.

او توضیح داد: امشب در جنوب و بخش هایی از جنوب شرق،مرکز، جنوب غرب دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی رگبار و رعدوبرق در مناطق کوهستانی و سردسیر برف و در برخی مناطق استانهای ساحلی دریای خزر، شمال شرق و دامنه و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی بارش پراکنده باران و برف پیش بینی می شود. روز جمعه بارش در این مناطق ادامه خواهد داشت و در شرق و شمال شرق کشور بارش برف رخ می دهد.

وی تاکید کرد: امشب در فارس، نیمه جنوبی کرمان، بوشهر، نوار جنوبی خوزستان، هرمزگان و جزایر واقع در خلیج فارس و فردا در نیمه جنوبی کرمان، هرمزگان و جزایر واقع در تنگه هرمز بارش شدت خواهد داشت.

ضیائیان توضیح داد: روز شنبه در شمال شرق و برخی مناطق شرق، جنوب شرق، جنوب و مرکز کشور بارش رخ می دهد و روز یکشنبه - ۳۰ آذر - در برخی مناطق شمال شرق کشور بارش پراکنده پیش بینی می شود.

وی افزود:  امشب در نوار شرقی، جمعه در بخش هایی از شمال شرق و جنوب شرق، شنبه و یکشنبه در برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور افزایش سرعت وزش باد پیش بینی می شود.

او بیان کرد: از جمعه تا یکشنبه در بیشتر مناطق واقع در نیمه شرقی مرکز و استان های واقع در دامنه های زاگرس دما کاهش می یابد.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
صدور هشدار سطح قرمز برای ۱۵ استان کشور
آماده باش تمامی فرودگاه‌های کشور در پی صدور هشدار هواشناسی قرمز
ماندگاری هوای سرد در پایتخت تا اواسط هفته آینده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تداوم بارش برف و باران همراه با کاهش محسوس دما
مهار دلالی از طریق اجرای طرح مالیات بر سوداگری
کنترل رشد نقدینگی بانک‌های خصوصی زمینه ساز کنترل تورم می‌شود
وداع با حجم مبنا؛ نسیم تغییرات در بازار سرمایه
مهار رشد مصرف، جهش هوشمندسازی و توسعه تجدیدپذیر‌ها نقشه راه عبور ایمن از تابستان ۱۴۰۵
خرید غذای گربه با بهترین کیفیت از ماه پت
زنگ خطر افزایش میزان مصرف گاز به صدا در آمد/ افزایش پلکانی تعرفه‌های گاز در راه است
قیمت گوجه فرنگی متعادل شد
رفع رکود در بازار مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
آخرین اخبار
رفع رکود در بازار مسکن از طریق حذف ماده ۵۰
قیمت گوجه فرنگی متعادل شد
مهار رشد مصرف، جهش هوشمندسازی و توسعه تجدیدپذیر‌ها نقشه راه عبور ایمن از تابستان ۱۴۰۵
زنگ خطر افزایش میزان مصرف گاز به صدا در آمد/ افزایش پلکانی تعرفه‌های گاز در راه است
وداع با حجم مبنا؛ نسیم تغییرات در بازار سرمایه
خرید غذای گربه با بهترین کیفیت از ماه پت
تداوم بارش برف و باران همراه با کاهش محسوس دما
کنترل رشد نقدینگی بانک‌های خصوصی زمینه ساز کنترل تورم می‌شود
مهار دلالی از طریق اجرای طرح مالیات بر سوداگری
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور
ترافیک سنگین در آزادراه تهران – کرج – قزوین
محصولات لبنی ارزان می‌شوند؟
صدور هشدار سطح قرمز برای ۱۵ استان کشور
آماده باش تمامی فرودگاه‌های کشور در پی صدور هشدار هواشناسی قرمز
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۲۷ آذرماه
بهره‌برداری از خط تولید پنیر با فناوری پیشرفته در استان کرمانشاه توسط شرکت لبنیات بیستون
تأکید بانک مرکزی بر عدم ایجاد محدودیت در واردات در مقابل صادرات
مصرف ۷۲ درصد گاز کشور در بخش خانگی/ افزایش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی در چهار روز
ماندگاری هوای سرد در پایتخت تا اواسط هفته آینده