باشگاه خبرنگاران جوان - حمید سلیمان‌پور با اشاره به تداوم وضعیت قرمز جوی و شدت بارش‌ها در نقاط مختلف استان، به پایش لحظه‌ای پایداری شبکه اشاره کرد و گفت: همانطور که پیش‌تر اعلام شده بود، تمامی تیم‌های فنی در حالت آماده‌باش کامل قرار داشتند که همین امر موجب شد تا اثرات حوادث قهری جوی بر شبکه در کمترین زمان ممکن مدیریت شود.

او با ارائه آماری از وضعیت سایت‌های ارتباطی اپراتور‌های همراه اول و ایرانسل از ابتدای اعلام وضعیت قرمز تاکنون، گفت: به دلیل شدت بارش‌ها و مخاطرات جوی، در مجموع ۱۴۱۷ سایت در سطح استان دچار اختلال یا قطعی موقت شدند که البته بررسی‌های فنی نشان می‌دهد عمده این قطعی‌ها ناشی از آسیب وارد شده به شبکه برق بر اثر بارندگی شدید و وقوع سیلاب بوده است و پس از رفع این قطعی‌های شبکه برق و با حضور به موقع تیم‌های آفند فنی بخش ارتباطات استان و استفاده از تجهیزات پشتیبانی که از قبل پیش‌بینی شده بود، ۱۳۸۴ سایت در کوتاه‌ترین زمان ممکن رفع عیب شده و مجدداً به چرخه خدمت‌رسانی بازگشتند.

رئیس شورای راهبری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس با تأکید بر اینکه نرخ بازیابی شبکه در این بحران بیش از ۹۸ درصد بوده است، افزود: در حال حاضر تنها ۳۳ سایت باقی‌مانده در دست اقدام است که به دلیل شرایط خاص محیطی و عدم دسترسی جاده‌ای ناشی از سیلاب، عملیات احیای آنها با دقت و سرعت در حال انجام است.

مدیرکل ارتباطات فارس در پایان خاطرنشان کرد: پایداری فعلی شبکه نشان‌دهنده اثربخشی دستورالعمل‌های مدیریت بحران و آمادگی زیرساخت‌هایی است که پیش از وقوع بارش‌ها بهینه‌سازی شده بودند و رصد ۲۴ ساعته تا عادی شدن کامل شرایط جوی و اتصال آخرین سایت‌های باقی‌مانده ادامه خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات فارس