مدیر تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مطمئنا کسی نگفته بود که به من و کریم باقری در ورزشگاه یادگار تبریز فحاشی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس پس از حذف تیمش از جام حذفی با شکست برابر تراکتور، اظهار کرد: جام حذفی، جام شگفتیها است. در مجموع دو تیم خوب بازی کردند و در نهایت پنالتی نتیجه را رقم زد.
او درباره حواشی این بازی گفت: اتفاقی است که در تمام استادیوم ها رخ میدهد و مطمئنا کسی نگفته بود که به من و کریم باقری حرف زشت بزنند.
پیروانی در این باره که خوشحالی و تمسخر کنعانی زادگان توسط خلیل زاده، تمرکز او را بهم ریخت گفت: کنعانی بازیکن بزرگی است و با این موارد تمرکز او بهم نمی خورد. این اتفاقات در فوتبال رقم میخورد.
او درباره عذرخواهی خداداد عزیزی گفت: آقای عزیزی عزیز است اما بدانید اگر اتفاقاتی در تهران هم رقم میخورد ما پیشاپیش عذرخواهی میکنیم. در تهران هم به کسی یاد داده نشده فحاشی کنند اما در تمام استادیوم ها این اتفاق میافتاد و نمی دانم منشا آن چیست.
مدیر تیم فوتبال پرسپولیس گفت: هیئت فوتبال استان آذربایجان شرقی لوگوی پرسپولیس را بدون ستاره بر بلیط ها زده است. این موارد زیبا نیست میگوییم باید رفیق باشیم. از امروز تمرکز را بر لیگ میگذاریم.
مدیر تیم پرسپولیس گفت: فکر میکنم تنها سرپرستی هستم که کل استادیوم به من حرف زشت می زنند اما من بی احترامی بلد نیستم.