باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت: تردد روان در محورهای چالوس ، هراز ، فیروزکوه ، محور قدیم تهران – بومهن ، آزادراه تهران – پردیس ، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) را شاهد هستیم و ضمنا محور های هراز و فیروزکوه دارای بارش برف و باران در ارتفاعات و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی است.

وی در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها گفت:ترافیک سنگین در آزادراه تهران – کرج – قزوین حدفاصل گرمدره تا پل کلاک و استاندارد،محور تهران – شهریار در برخی از مقاطع را شاهد هستیم.

او بیان کرد: بارش برف و باران در برخی از محورهای استان های زنجان ، فارس ، مازندران ، اصفهان ، چهارمحال و بختیاری ، کهگیلویه و بویر احمد ، قم ، مرکزی و خراسان رضوی را شاهد هستیم.

وی ادامه داد : بارش باران در برخی از محورهای استان های بوشهر ، سیستان و بلوچستان ، هرمزگان ، یزد ، خراسان شمالی و خوزستان گزارش شده است.

او در خصوص محورهای مسدود شریانی هم گفت: بندر خمیر – بندر لنگه (محدوده آبنمای کنخ)، بندر خمیر – بندرعباس، دلگان – زهکلوت، بندر لنگه - پارسیان را شاهد هستیم.

وی در خصوص محورهای مسدود غیرشریانی هم گفت :دوآب – بلده (رفت و برگشت)،سرو آباد – پاوه (گردنه تته)، گنجنامه – تویسرکان،سی سخت – پادنا (رفت و برگشت)،پونل – خلخال، مظفرآباد – رودبار،قلعه گنج – رودبار (فرعی بیژن آباد)، خوانسار - بویین و میاندشت، زرآباد – چاهان، جلگه – چاه اسحاق، هشتبندی – جغین، فنوج – کتیج - رمشک را شاهد بودیم.