باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم فوتبال تراکتور پس از برتری مقابل پرسپولیس در جام حذفی اظهار کرد: باور نمیکردم در این هوای خیلی سرد این همه هوادار بیاید. جدا از هر اتفاقی مردمی که بازی را دیدند لذت بردند. به باشگاه بزرگ تراکتور و زنوزی تبریک میگویم چون میدانم چقدر خوشحال است.
او درباره گل تساوی پرسپولیس گفت: من هنوز صحنه گل پرسپولیس را ندیدم، اما آنهایی که دیدند گفتند خطا بود. پرسپولیس تیم بزرگی است و شاید دوباره به من حمله شود. هیچ ادمین و سایتی نمیتواند موفقیتهای من با پرسپولیس را خاک کند. شاید سال بعد تصمیمی بگیرم که خیلیها ناراحت شوند.
دروازه بان تراکتور تصریح کرد: باور نمیکردم چمن ورزشگاه یادگار اینقدر خوب باشد. دوری از یادگار ما را از مدعی بودن دور میکند. از آقای زنوزی خواهش میکنم ما دیگر در بنیان دیزل بازی نکنیم. ما با شمس آذر در قزوین بازی داریم، شاید بازی عقب افتاده مقابل ملوان را هم در قزوین بازی کنیم.
او درباره نحوه خوشحالی شجاع خلیل زاده گفت: از شجاع پرسیدم چرا اینگونه خوشحالی کردید، گفت: کنعانی چنین خوشحالی کرد که پاسخ او را دادم.
بیرانوند درباره ضربه پنالتی که زد و انتقامی که از پرسپولیس گرفت، تصریح کرد: می خواستم یک مدل دیگر پنالتی بزنم، اما دیدم شرایط سخت است. از پرسپولیس انتقام نگرفتم، وظیفه ام را برای تراکتور انجام دادم.