کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بازی تراکتور و پرسپولیس بیانیه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در بیانیه ای اعلام کرد: با توجه به افزایش نگران‌کننده موارد توهین‌کلامی، بی‌احترامی، تخریب و رفتارهای خارج از چارچوب اخلاقی در برخی ورزشگاه‌ها و با هدف صیانت از شأن فوتبال، حفظ نظم عمومی مسابقات و تضمین امنیت روانی بازیکنان، عوامل اجرایی و تماشاگران، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال موارد ذیل را خاطرنشان می‌سازد:

۱- مطابق با ماده ۸۵ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، مسئولیت کلیه رفتارها، تخلفات و اقدامات هواداران در جریان مسابقات، از جمله توهین، فحاشی و رفتارهای اخلال‌گرایانه، بر عهده باشگاه میزبان بوده و این باشگاه‌ها موظف‌اند کلیه تدابیر پیشگیرانه و کنترلی لازم را به منظور جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی اتخاذ کنند.

۲- بر اساس ماده ۲۸ مقررات مذکور، «کسر امتیاز» به عنوان یکی از شدیدترین ضمانت‌های اجرایی انضباطی، در صورت احراز تخلفات مکرر و سازمان‌یافته هواداران که منجر به نقض نظم و اخلاق ورزشی گردد، قابل اعمال خواهد بود و کمیته انضباطی بدون اغماض نسبت به اجرای این ضمانت‌ اجرا اقدام خواهد کرد.

۳- بدیهی است اعمال کسر امتیاز در کنار سایر ضمانت‌های اجرایی قانونی، ناظر بر مسئولیت مستقیم باشگاه‌ها در مدیریت هواداران و فضای ورزشگاه‌ها بوده و هدف اصلی آن، جلوگیری از تکرار رفتارهای غیر اخلاقی، کنترل سکوها، همکاری مؤثر با عوامل اجرایی مسابقات، حفظ آرامش عمومی و صیانت از حقوق و کرامت اشخاص و ارتقای فرهنگ تماشاگرى خواهد بود.

منبع: فدراسیون فوتبال