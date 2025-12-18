مدیر مرکز مدیریت راه‌های فارس از بارش برف در گردنه‌های شمالی و باران در بیشتر محورهای مواصلاتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امین بنایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما در تشریح شرایط جوی محور‌های مواصلاتی استان گفت:  بر اساس داده‌های دریافتی از سامانه‌های هوشمند جاده‌ای و گزارش همکاران راهداری مستقر در محورها، آخرین وضعیت جوی بارش برف در محورهای اقلید، سپیدان، گردنه شول، خرم بید،گردنه کولی کش،گردنه شهیدآباد، بوانات، آباده، ایزدخواست، خسروشیرین، دشت ارژن به کازرون، دشت آزادگان وگردنه ملاخرنه را داریم.

او ادامه داد:  همچنین شاهد بارش باران در محور‌های منتهی به شهرستان‌های شیراز، مرودشت، زرقان، سروستان، جهرم، خفر، کوار، داراب، استهبان، نی ریز، فسا، فیروزآباد، کازرون، فراشبند، قیروکارزین، رستم، نورآباد، کوهچنار، دشت ارژن، کامفیروز و بیضاء هستیم.

مدیر مرکز مدیریت راه‌های فارس با اشاره به شرایط لغزنده سطح جاده‌ها از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، از سفر‌های غیرضروری در محور‌های مرتفع و برف‌گیر خودداری کرده و تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ به‌همراه داشته باشند.

او بیان کرد: شرایط جوی محور آزادراه شاهچراغ محدوده سه راهی قلات به کامفیروز  و از سه‌راهی قلات تا گردنه تنگ تور  بارش باران داریم و گردنه تنگ تور تا کامفیروز بارش برف هست.

